Los Mavericks se quedan bloqueados por una tormenta y la NBA aplaza su partido contra los Bucks

La NBA informará de la nueva fecha para la disputa del encuentro en los próximos días

    Los Mavericks se quedan bloqueados por una tormenta y la NBA aplaza su partido contra los Bucks
    La tormenta invernal Fern obligó a suspender el partido entre los Bucks y los Mavericks este domingo. (FUENTE EXTERNA)

    La fuerte tormenta que azota Dallas y amplias zonas de Estados Unidos impidió este domingo a los Mavericks volar hacia Milwaukee, donde iban a medirse con los Bucks en un partido que la NBA decidió aplazar.

    Los Mavericks tenían previsto viajar esta mañana a Milwaukee, a cerca de dos horas de avión, para enfrentarse a los Bucks en el Fiserv Forum a las 18:00 hora local (24:00 GMT).

    Sin embargo, la ciudad de Texas ha sido azotada por una abundante nevada y la expedición liderada por Jason Kidd no pudo poner rumbo a Milwaukee.

    La NBA informará de la nueva fecha para la disputa del encuentro en los próximos días.

    El de Milwaukee es el segundo partido de la NBA aplazado este domingo por las condiciones climáticas, después del Grizzlies-Nuggets de Memphis.

