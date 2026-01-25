Aplazan el partido Grizzlies-Nuggets por una tormenta de nieve en Memphis
Fue aplazado por la tormenta Fern que azota gran parte de Estados Unidos.
El partido de la NBA fijado para este domingo entre los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y los Denver Nuggets fue aplazado por la tormenta de nieve que azota gran parte de Estados Unidos.
El encuentro estaba inicialmente previsto este domingo a las 14.30 horas y la NBA informará de la nueva fecha en los próximos días.
En Memphis hay este domingo una temperatura de -8 grados Celsius y tormentas de nieve que azotan una amplia área del estado de Tennessee.
Este partido no fue el único del fin de semana afectado por la tormenta ártica. Charlotte Hornets y Golden State Warriors adelantaron el sábado su cita al medio día por un fuerte temporal de nieve.