Aplazan el partido Grizzlies-Nuggets por una tormenta de nieve en Memphis

El partido entre los Grizzlies de Memphis y los Nuggets de Denver fue aplazado por la tormenta invernal Fern. ( X / @GIGANTESBASKET )

El partido de la NBA fijado para este domingo entre los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama y los Denver Nuggets fue aplazado por la tormenta de nieve que azota gran parte de Estados Unidos.

El encuentro estaba inicialmente previsto este domingo a las 14.30 horas y la NBA informará de la nueva fecha en los próximos días.

En Memphis hay este domingo una temperatura de -8 grados Celsius y tormentas de nieve que azotan una amplia área del estado de Tennessee.

Este partido no fue el único del fin de semana afectado por la tormenta ártica. Charlotte Hornets y Golden State Warriors adelantaron el sábado su cita al medio día por un fuerte temporal de nieve.