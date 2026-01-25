Asociación de jugadores de la NBA condena tiroteo mortal de Mineápolis

La Asociación de Jugadores de la NBA (NBAPA) condenó este domingo el tiroteo que causó la muerte del ciudadano de Mineápolis Alex Pretti a manos de un agente federal de inmigración, y destacó que los jugadores ya no pueden "permanecer en silencio", sino deben "defender el derecho a la libertad de expresión".

La reacción de la NBAPA se produce después de que Tyrese Haliburton, líder de los Indiana Pacers y uno de los mejores jugadores de la liga, publicara en su cuenta de X el mensaje: "Alex Pretti fue asesinado".

"Tras conocerse la noticia de otro tiroteo mortal en Mineápolis, una ciudad que ha estado a la vanguardia de la lucha contra las injusticias, los jugadores de la NBA ya no podemos permanecer en silencio. Ahora más que nunca debemos defender el derecho a la libertad de expresión y solidarizarnos con la gente de Minnesota, que protesta y arriesga su vida para exigir justicia", escribió la NBAPA en un comunicado.

"La fraternidad de jugadores de la NBA, al igual que Estados Unidos, es una comunidad enriquecida por sus ciudadanos de todo el mundo, y nos negamos a permitir que las llamas de la división amenacen las libertades civiles que están destinadas a protegernos a todos", prosiguió.

"La NBPA y sus miembros expresamos nuestras más profundas condolencias a las familias de Alex Pretti y Renée Good, y nuestros pensamientos siguen centrados en la seguridad y el bienestar de todos los miembros de nuestra comunidad", concluyó.

El comunicado de la NBAPA se produjo después de que el sábado agentes de inmigración abatieran a tiros a Pretti, enfermero de 37 años, durante una operación para capturar a un inmigrante.

Este tiroteo supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renée Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE.

Pretti falleció tras interponerse entre agentes migratorios y dos mujeres que protestaban contra sus operaciones.

Varios oficiales rodearon al hombre, lo inmovilizaron y le requisaron un arma antes de dispararle varias veces cuando estaba en el suelo, según numerosos videos del suceso.

El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de las operaciones migratorias, ha asegurado que Pretti trató atacar a los agentes y de blandir su arma, pese a que ninguna de las múltiples imágenes del sucesos muestran nada semejante, y la propia secretaria del departamento, Kristi Noem, acusó al hombre de "terrorismo doméstico".

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un 'youtuber' conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.