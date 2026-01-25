El Valencia, lanzado por Jean Montero, ya es cabeza de serie en la Copa del Rey

Los integrantes del Valencia Basket, el español Jaime Pradilla, el dominicano Jean Montero y Omari Moore, de Macedonia del Norte. ( X / ACBCOM )

El Valencia Basket, con el dominicano Jean Montero como estrella, ha asegurado su plaza como cabeza de serie para la Copa del Rey que organiza en su ciudad tras superar a base de triples a un Gran Canaria negado en el perímetro en la primera parte y que luego rozó la remontada (70-74) en el último cuarto, pero al final la mejora claretiana se diluyó ante la solidez defensiva de los taronjas (80-90).

Los 17 puntos de Jean Montero, conjugados con los 14 de Darius Thompson, frenaron el empuje del amarillo Isaiah Wong que acabó con 23 puntos.

El encuentro comenzó con un ritmo frenético, aunque con mayor acierto de los taronjas, que dominaban con la polivalencia de Pradilla y Badio, mientras Pelos y Tobey se multiplicaban en la pintura amarilla (7-9).

Ya en el ecuador del primer parcial, Brussino y Robertson pusieron en vanguardia a los isleños (12-11). A partir de ahí, se entró en un cortocircuito general que terminó rompiendo Wong con una penetración a aro levantino.

López-Aróstegui y Reuvers terminaron minimizando la mejora canaria para cerrar el primer cuarto con ventaja mínima de los insulares (20-19).

Un parcial de 0-7 para los valencianos, con Thompson de protagonista, nada más arrancar el segundo asalto, propició el tiempo muerto de Jaka Lakovic para frenar la repentina derrama (20-26).

No obstante, las rotaciones taronjas siguieron dando sus frutos y tanto Montero como Costello ampliaron la cicatriz hasta la decena (24-34), aprovechando que el Granca seguía más que negado el perímetro (1/11 en triples a falta de 4:29 para el descanso).

Los amarillos espabilaron en ataque, pero el saldo siguió siendo negativo ya que, ante los mates de Brussino y Wong, el Valencia respondía a bases de triples, enfilando los dos equipos el túnel de vestuarios con un elocuente 34-45 en el electrónico.

Esa misma aritmética siguió en la reanudación, con el Granca negado desde la línea de tres buscando los puntos de Tobey y Robertson en el interior mientras el equipo levantino profundizaba en la cicatriz con más triples (38-56).

La ecuación agravaba aún más la crisis amarilla mientras los pupilos de Pedro Martinez seguía sacando rédito de ello, ronzando la veintena (41-60) en mitad del tercer cuarto.

Sin embargo, la salida al parqué de Vila sacó de la empanada al Granca, enganchando el catalán dos triples seguidos junto con otro de Wong que cambió el panorama con un 11-0 de repunte (59-65).

Thompson y Pradilla daban un poco de aire a los levantinos, manteniendo una renta de siete de cara al último periodo (62-69).

Ya en el cuarto final, Montero y Taylor estiraron el chicle hasta los 12 de diferencia (62-74) para después encajar dos tripes seguidos de Wong en contra (68-74). El Granca parecía revivir aunque el Valencia continuaba sólido en su artillería.

Una antideportiva de Tobey sobre Sako parecía cortar las alas isleñas, pero el interior taronja falló los dos tiros libres y en la posesión posterior, el Dreamland aprovechó la tesitura para sacarse de la manga una canasta a aro pasado de Wong (70-74).

Pero llegó el tiempo muerto de Pedro Martínez y ahí, el catalán supo frenar los arreones insulares con más dosis de Reuvers y Montero (72-80) a falta de 4:24 para el desenlace.

Ahí se opacó la mejora del Dreamland que, aunque ya no era el plantel monocromo de la primera parte, poco pudo hacer ante el rigor defensivo y las fugaces transiciones del Valencia. Ya en el último minuto se recrudeció el intercambio de golpes en el que los hombres de Pedro Martínez pudieron sellar su condición de cabeza de serie para la Copa del Rey (80-90).

Ficha técnica:

80. Dreamland Gran Canaria (20+14+28+18): Albicy (-), Robertson (5), Brussino (8), Pelos (5) y Tobey (13) -quinteto titular-; Wong (23), Salvó (-), Samar (2), Alocén (-), Labeyrie (-), Vila (6) y Kuath (2).

Entrenador: Jaka Lakovic.

90. Valencia Basket (19+26+24+21): Badio (6), Taylor (12), Reuvers (9), Pradilla (13) y Thompson (14) -quinteto titular-; Montero (17), López-Aróstegui (9), Moore (2), Sako (-), Costello (8) y Sima (-).

Entrenador: Pedro Martínez.

Árbitros: Óscar Perea, Rafael Serrano y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 17ª jornada de la Liga Endesa disputada en el Gran Canaria Arena ante 5.514 espectadores. En los prolegómenos se hizo un homenaje a los integrantes del Proyecto Suma tras su participación en la Copa de Campeones de Valencia. Asimismo, se llevó a cabo un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.