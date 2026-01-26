Resumen NBA: Thunder y Spurs tropiezan en propia casa

Los Oklahoma City Thunder cayeron este domingo en casa contra los Toronto Raptors, lo mismo que los San Antonio Spurs frente a los New Orleans Pelicans, mientras que los Golden State Warriors ganaron el partido aplazado por la crisis en Mineápolis contra los Minnesota Timberwolves.

La de los Thunder (37-10), fue la segunda derrota consecutiva y la tercera en los últimos cinco partidos para los vigentes campeones, que también son, con diferencia, el mejor equipo actualmente.

Los Raptors (29-19) asaltaron Oklahoma con 23 puntos y 11 rebotes de Immanuel Quickley y mantienen así la tercera posición en la Conferencia Este.

Para Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander anotó 24 puntos, su partido número 117 con 20 puntos o más, muy cerca de alcanzar la racha de Wilt Chamberlain, que fue de 126 partidos.

Los Pelicans arrebatan la victoria

Los Spurs (31-15) se dejaron sorprender por unos Pelicans (12-36) que son últimos en el Oeste, pero que lideró Zion Williamson con 24 puntos y 10 rebotes.

Los Pelicans habían amasado una ventaja de 20 puntos en el tercer cuarto que vieron como los Spurs, con 16 puntos y 16 rebotes de Victor Wembanyama, derruían en un abrir y cerrar de ojos.

Pero tras abrir el último cuarto con un parcial de 24-5 y ponerse por delante en el marcador, habiendo hecho lo más difícil, San Antonio permitió la reacción de Nueva Orleans con otro parcial de 3-17 para el 95-104 final.

Los Spurs siguen segundos en el Oeste, por detrás de Oklahoma City Thunder.

"Ambiente raro" en Mineápolis

Los Warriors vencieron 85-111 a los Timberwolves y Stephen Curry se convirtió en el vigésimo máximo anotador histórico de la NBA, superando a John Havlicek con 26.396 puntos.

Además, fue la primera victoria de Golden State (26-19) desde que Jimmy Butler puso fin a su temporada.

Sin embargo, el partido dejó un sabor de boca amargo al entrenador de los Warriors, Steve Kerr: "La sensación en la grada era rarísima; fue uno de los partidos más extraños y tristes que me ha tocado vivir, y se notaba en el ambiente, completamente apagado".

El encuentro había sido pospuesto el sábado tras la muerte a tiros de un hombre a manos de agentes federales en el marco del operativo migratorio desplegado por el Gobierno de Donald Trump, un suceso que desató protestas masivas en Mineápolis.

"Se notaba que ellos estaban lidiando con todo lo que ha pasado y con lo que ha vivido la ciudad. Fue una noche triste. Ganamos y estamos contentos, pero el ambiente era duro", añadió Kerr.

Warriors y Timberwolves volverán a jugar mañana, también en Mineápolis.

Paseo de los Pistons en Sacramento

Cade Cunningham dirigió con 29 puntos la placentera victoria de los Detroit Pistons sobre los Sacramento Kings por 139-116. Los Pistons (33-11) son líderes en el Este, por delante de los Boston Celtics (28-17) y de los Raptors.

Además de los 29 puntos, Cunningham, elegido para el 'All Star' entre los cinco mejores del Este, atrapó 5 rebotes y repartió 11 asistencias. Ocho jugadores de los Pistons terminaron con dobles dígitos en Sacramento.

Con un balance prácticamente opuesto (12-35), los Kings, con cinco derrotas seguidas, son los penúltimos del Oeste, solo con una derrota menos que los Pelicans.

También este domingo, los Clippers ganaron 126-89 a los Brooklyn Nets en Los Ángeles, después de dejar al equipo de Jordi Fernández en 37 puntos al descanso. Y los Miami Heat superaron 102-111 a los Phoenix Suns con 20 puntos de Jaime Jáquez Jr.

Además, el Memphis Grizzlies-Denver Nuggets y el Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks quedaron pospuestos debido al fuerte temporal de frío y nieve que está azotando a gran parte de Estados Unidos.