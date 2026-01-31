×
Joel Soriano
Joel Soriano

El pívot dominicano Joel Soriano finaliza su cesión en Zaragoza y acabará la temporada en el Ulm

El jugador dominicano firmó con el equipo valenciano el pasado mes de mayo

    El pívot dominicano Joel Soriano finaliza su cesión en Zaragoza y acabará la temporada en el Ulm
    Fotografía de archivo del pívot dominicano Joel Soriano. (FUENTE EXTERNA)

    El pívot dominicano Joel Soriano del Valencia Basket ha finalizado su cesión en el Casademont Zaragoza y terminará la temporada 2025-26 también en calidad de cedido en el Ratiopharm Ulm, equipo que compite en la Liga Alemana y en la BKT EuroCup, según ha informado este sábado la entidad valenciana.

    Soriano ha disputado 16 partidos de la Liga Endesa con el Casademont Zaragoza, en los que ha promediado 7,6 puntos y 3,4 rebotes para 6,9 de valoración.

    Además, ha disputado nueve encuentros de la FIBA Europe Cup, con medias de 6,7 puntos y 3,1 rebotes para 5,9 créditos de valoración.

    El jugador dominicano firmó con el equipo valenciano en mayo del 2025 con la opción de ampliar su vinculación una campaña más. EFE

