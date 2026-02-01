Anderson García logra doble-doble en la victoria de Capitanes

Anderson García logró un doble-doble en el triunfo de Capitanes de Ciudad de México ( FUENTE EXTERNA )

Los Capitanes, a los que dirige el entrenador brasileño Vitor Galvani, apalearon este domingo por 130-104 a los Rip City Remix en partido de la G-League y se mantienen en la lucha por el liderato de la Conferencia Oeste, en la que suman 13 triunfos y 5 derrotas.

En la misma Conferencia, Rip City Remix, el equipo perdedor, es séptimo con marca de 10-8.

James Bouknight destacó como el mejor anotador por el quinteto local con 26 puntos, mientras que Wade Taylor también brilló con 21 puntos encestados. El dominicano Andersson García lució con doble-doble, aportó 15 puntos y 12 rebotes.

Por el visitante, Cameron Parker fue su mejor encestador con 29 puntos.

Rip City arrancó con intensidad, tuvo gran velocidad en sus transiciones con Cameron Parker como encestador principal, con 10 puntos en el primer periodo.

LJ Figueroa logró un par de triples

Los Capitanes respondieron impulsados por los siete puntos que consiguió Boo Buie y el dominicano Lionel Figueroa, con un par de triples, que sumados al dominio bajo la tabla mostrado por Anderson García, les dieron la ventaja de 31-25.

El visitante volvió a la carga en el segundo cuarto, en el que logró dar la vuelta 34-33 gracias a los tiros de larga distancia de Blake Hinson.

El equipo de Galvani reaccionó y retomó el control impulsado por la buena mano de James Bouknight para irse al descanso con ventaja de 60-51.

En su regreso a la duela Rip City se desfondó. Los Capitanes, dueños de una mayor intensidad, construyeron una ventaja de 95-78 apoyados Bouknight y Figueroa, quienes mantuvieron su alto nivel de puntería, sumado a la mano de caliente de Wade Taylor desde la línea de tres, quien acertó cuatro en cinco disparos.

En el último periodo el conjunto local alargó su dominio ante el evidente cansancio de Remix, que perdió coberturas y facilitó que el duelo terminara en una paliza de 130-104.

En su siguientes partidos, estos equipos volverán a chocar el próximo martes. EFE

