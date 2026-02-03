El Valencia arrastra su mala salida ante un Efes crecido

Jean Montero terminó con cinco puntos en el triunfo ante Valencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Valencia Basket pagó caro este martes su mala salida en la pista de un Anadolu Efes que venía de encadenar nueve derrotas en esta Euroliga pero que al verse arriba en el marcador defendió su renta con determinación por medio de Jordan Loyd, Ercan Osmani y Kai Jones ante un equipo 'taronja' que no pudo escapar de su frustración.

El conjunto valenciano firmó su partido más flojo del curso en la Euroliga. Blando bajo los aros y algo lento en defensa, en ataque solo tuvo una referencia sólida en los triples de Nate Reuvers. Este jueves el equipo de Pedro Martínez visita al Hapoel Tel Aviv en Israel.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Anadolu Efes y Valencia Basket?

El encuentro arrancó con ambos equipos atascados por la falta de efectividad cerca del aro de sus jugadores más grandes, Osmani y Vicent Poirier por los locales y Sako por los visitantes.

En ese guión la aparición del ex 'taronja' Jordan Loyd dio la iniciativa al equipo turco, que además encontró en Sabin Lee a un nuevo referente.

Sus penetraciones abrieron una brecha en el marcador (25-14, m.8) pero sobre todo en el corazón de la defensa del Valencia, algo que llevó a Pedro Martínez a pedir un tiempo muerto. No lo solucionó en lo que quedaba de cuarto y el Efes castigó su falta de intensidad atrás (33-14, m.10).

La agresividad en la dirección de Sergio De Larrea despertó al Valencia y la efectividad de Nate Reuvers desde la línea de tres le dio confianza. Pero la solidez de Roland Smits y de Loyd y alguna precipitación en la defensa visitante retrasó los efectos de la mejoría valenciana.

Al Efes se le hizo larga la primera parte y pagó el descanso de Lee y de Kai Jones. Tanto Darius Thompson como Sako volvieron a la pista mucho más intensos y el Valencia logró reducir casi a la mitad una desventaja que había llegado a ser de veinte puntos (57-46, m.20).

El paso por el vestuario no cambió el guión y de la mano de nuevo de Reuvers, el Valencia llegó a bajar la barrera de los diez puntos pero el equipo de Laso no se derrumbó y entre Loyd y Osmani levantaron de nuevo su renta.

Los de Pedro Martínez, que habían visto cerca la remontada, acusaron el golpe de tener que volver a empezar.

Impacto de la derrota para Valencia Basket en la Euroliga

La intimidación de Kai Jones cerró el camino al aro para el Valencia pero, además, un estratosférico mate del estadounidense llevó la renta local más allá de los veinte puntos (81-60, m.28). Los visitante entraron al último parcial obligados a una remontada heroica.

Adelantó el Valencia su primera línea defensiva con Brancou Badio y Omari Moore de punta de lanza pero el Efes supo escapar de la presión.

El tesón de Reuvers llegó a hacer descender la renta hasta los 16 puntos pero un tiempo muerto de Laso aclaró las ideas de los locales y les permitió firmar un plácido final de partido y reencontrarse con el triunfo y endosar al Valencia una derrota que le puede descabalgar del 'top 6'.

Ficha técnica:

107.- Anadolu Efes (33+24+27+23): Weiler-Babb (7), Loyd (19), PJ Dozier (10), Osmani (20), Poirier (5) -cinco titular- Hazer (6), Lee (18), Smits (4), Mutaf (3), Yilmaz (-) y Jones (15)

90.- Valencia Basket (14+32+18+26): Badio (2), Thompson (11), Taylor (7), Pradilla (4), Sako (9) -cinco titular- De Larrea (-), Moore (4), Montero (5), Puerto (8), Key (10) y Reuvers (30).

Árbitros: Hordov (), Kowalski (PLD) y Bissuel (). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo quinta jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el Turkcell Basketball Center de Estambul ante unos tres mil espectadores. EFE

