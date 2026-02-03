James Harden es cambiado a los Cavaliers y los Clippers reciben a Darius Garland

James Harden, izquierda, de los Clippers de Los Ángeles, dispara de larga distancia sobre Matas Buzelis, de los Bulls de Chicago, durante un partido de la NBA. ( ARCHIVO/AP )

Los Ángeles Clippers han traspasado a James Harden a los Cleveland Cavaliers a cambio de Darius Garland, en una de las operaciones de más alto perfil de esta ventana de fichajes, según informó este martes ESPN.

Harden, de 36 años, había pedido el traspaso en los últimos días en busca de aterrizar en una franquicia con oportunidades de disputar el anillo, según Shams Charania, el mayor 'insider' de la NBA.

El base angelino había causado baja en los dos últimos partidos de los Clippers por "motivos personales", lo que había alimentado todo tipo de especulaciones sobre su futuro.

Harden que promedia 25,4 puntos, 4,8 rebotes y 8,1 asistencias por partido, aterriza a un equipo liderado por Donovan Mitchell que también cuenta con Jarrett Allen o Evan Mobley.

Once veces 'All Star' y 'MVP' de la liga en 2018, la de los 'Cavs' será la sexta camiseta que defienda Harden en la NBA en 17 temporadas después de las de los Oklahoma City Thunder, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Clippers.

Es, además, el noveno máximo anotador de la historia de la NBA, con 28.805 puntos, y el segundo en triples anotados, con 3.310.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/04/ap25099072091024-027473f2-3cdd86d8.jpg Darius Garland, de los Cleveland Cavaliers, intenta un triple delante de Jevon Carter, de los Bulls de Chicago, durante un partido de la NBA. (ARCHIVO/ AP)

Los planes en Los Ángeles

Garland, por su lado, es una apuesta de presente y futuro para los Clippers. En su séptima temporada en la NBA, promedia 18,8 puntos, 2,6 rebotes y 6,8 asistencias por partido, aunque en los últimos meses ha lidiado con varias lesiones.

Es la segunda operación de los Cavaliers en este mercado, después de recibir a Dennis Schröder y Keon Ellis de los Sacramento Kings a cambio de De'Andre Hunter.

Los Cavaliers son quintos en el Este, con un balance de 30-21, tras haber terminado la pasada temporada como líderes de su Conferencia. Pese a esa buena campaña, cayeron eliminados en las semifinales del Este a manos de los Indiana Pacers.