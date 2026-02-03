Los Timberwolves traspasan a Mike Conley a los Bulls en medio de interés por Antetokounmpo

Mike Conley fue traspasado a los Chicago Bulls desde los Minnesota Timberwolves ( FUENTE EXTERNA )

Los Minnesota Timberwolves traspasaron a Mike Conley Jr. a los Chicago Bulls, en un traspaso a tres bandas con los Detroit Pistons que les permite liberar masa salarial y un hueco en la plantilla, como uno de los principales equipos interesados en el fichaje de Giannis Antetokounmpo.

Detalles del traspaso entre Timberwolves, Bulls y Pistons

El veterano base promediaba 4,4 puntos en 18,5 minutos por noche, pero tenía contrato por un año por 10,7 millones de dólares.

Los Bulls también reciben al escolta Jaden Ivey, de los Pistons, mientras que llegan al equipo de Detroit Kevin Huerter y Dario Saric, e intercambia su elección de primera ronda del próximo 'draft' con los Timberwolves, informó la cadena ESPN.

Situación contractual y rendimiento de los jugadores involucrados

Ivey promedia esta temporada 8,2 puntos por partido saliendo desde el banquillo de los Pistons, actualmente el equipo con mejor balance en la Conferencia Este.

Sin embargo, se encuentra en último año de contrato y será agente libre no restringido a partir del próximo verano.

Los Timberwolves son actualmente quintos en la Conferencia Oeste, con un balance de 31 victorias y 20 derrotas, una mejoría muy ligera para un equipo que aspiraba a ser uno de los principales candidatos al título con Anthony Edwards en sus filas.

La salida de Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks es una de las posibilidades que más ruido vienen generando desde el inicio de esta temporada.

La ventana de traspasos de la NBA cerrará el próximo jueves, con otros nombres como el de James Harden con su futuro en el aire. EFE

hbc/car