Jaxon Hayes, de los Lakers, sancionado por empujar a la mascota de los Wizards

Jaxon Hayes, de los Lakers, ha recibido una suspensión de un partido por haber empujado a la mascota de los Washington Wizards antes del partido disputado la semana pasada en la capital federal, según informó este martes la NBA.

El incidente ocurrió durante la presentación de los equipos, justo antes del comienzo del juego en el Capital One Arena que los Lakers ganaron por 111-142, con 10 puntos y tres rebotes de Hayes, que fue suplente.

Consecuencias disciplinarias para Jaxon Hayes

La mascota de los Wizards, conocida como 'G-Wiz', no resultó lastimada, según informó The Athletic.

Hayes cumplirá su sanción este jueves en la visita de los Philadelphia 76ers a Los Ángeles. EFE

at/hbr