Lonzo Ball es traspasado a los Utah Jazz y se espera que sea cortado

Los Cleveland Cavaliers traspasaron este miércoles a Lonzo Ball a los Utah Jazz, equipo que se espera que rescinda el contrato del base y le convierta en agente libre, en un traspaso que también involucró a los Atlanta Hawks, según informó la cadena ESPN.

Ball, número 2 del 'draft' de 2017, estaba firmando una temporada gris en Cleveland con promedios de 4,6 puntos, 4 rebotes y 3,9 asistencias por noche.

Los Cavaliers también enviaron dos futuras rondas del 'draft' a los Jazz, en un movimiento que les permite liberarse de los 10 millones anuales de sueldo del base y ganar margen salarial después de haberse fortalecido con James Harden y Dennis Schroeder ayer en sendos traspasos.

Los Jazz se deshicieron por su parte del pívot Jock Landale, que pondrá rumbo a unos Hawks que pagaron a los de Utah una cantidad no revelada de dinero en efectivo.

Movimientos clave en la ventana de traspasos de la NBA

La desvinculación de Ball con los Jazz le convertirá en agente libre y le permitirá negociar con cualquier equipo de la liga.

Los Jazz han sido uno de los mayores agitadores de la ventana de traspasos de la NBA que concluye este jueves a las 15:00 hora del este (20:00 GMT). Ayer recibieron de los Memphis Grizzlies a Jaren Jackson Jr. dentro de un traspaso múltiple entre ambas franquicias.

El griego Giannis Antetokounmpo sigue siendo el nombre que más resuena de cara al final de la ventana de traspasos, ante una posible salida de los Milwaukee Bucks. EFE

hbc/laa