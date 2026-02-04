Los Bulls traspasan a Coby White y Mike Conley a los Hornets por Collin Sexton y Dieng
Los Chicago Bulls traspasaron este miércoles a Coby White y a Mike Conley Jr. a los Charlotte Hornets a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres elecciones de segunda ronda del 'draft'.
Conley, de 38 años, recaló ayer en los Bulls como parte de un traspaso a tres bandas con su exequipo, los Minnesota Timberwolves, y los Detroit Pistons.
El veterano base promediaba 4,4 puntos en 18,5 minutos por noche, pero tenía contrato por un año por 10,7 millones de dólares.
- Los Bulls también se deshicieron hoy de White, quien era actualmente el máximo anotador de la plantilla con 18,6 puntos por noche.
En su lugar reciben a Sexton, que anotó 14,2 por partido con los Hornets y Dieng, cuya participación era más limitada y apenas sumaba 3,7 puntos por noche.
Los Bulls son la franquicia que más se ha movido hasta el momento durante la venta de traspasos, que finaliza este jueves a las 15:00 hora del este (20:00 GMT).
Situación actual de los Bulls en la Conferencia Este
Además de este traspaso y el de Conley, en el que también recibieron al escolta Jaden Ivey, de los Pistons, ayer traspasaron a Nikola Vucevic a los Boston Celtics a cambio del escolta Anfernee Simons.
El equipo de Chicago es actualmente décimo en la Conferencia Este -última plaza para el play in- con un balance de 24 victorias y 37 derrotas; le siguen los Hornets con un récord de 23 triunfos y 38 derrotas. EFE
