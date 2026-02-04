Los Bulls traspasan a Coby White y Mike Conley a los Hornets por Collin Sexton y Dieng

Los Chicago Bulls traspasaron este miércoles a Coby White y a Mike Conley Jr. a los Charlotte Hornets a cambio de Collin Sexton, Ousmane Dieng y tres elecciones de segunda ronda del 'draft'.

Conley, de 38 años, recaló ayer en los Bulls como parte de un traspaso a tres bandas con su exequipo, los Minnesota Timberwolves, y los Detroit Pistons.

El veterano base promediaba 4,4 puntos en 18,5 minutos por noche, pero tenía contrato por un año por 10,7 millones de dólares.

Los Bulls también se deshicieron hoy de White, quien era actualmente el máximo anotador de la plantilla con 18,6 puntos por noche.

En su lugar reciben a Sexton, que anotó 14,2 por partido con los Hornets y Dieng, cuya participación era más limitada y apenas sumaba 3,7 puntos por noche.

Los Bulls son la franquicia que más se ha movido hasta el momento durante la venta de traspasos, que finaliza este jueves a las 15:00 hora del este (20:00 GMT).

Situación actual de los Bulls en la Conferencia Este

Además de este traspaso y el de Conley, en el que también recibieron al escolta Jaden Ivey, de los Pistons, ayer traspasaron a Nikola Vucevic a los Boston Celtics a cambio del escolta Anfernee Simons.

El equipo de Chicago es actualmente décimo en la Conferencia Este -última plaza para el play in- con un balance de 24 victorias y 37 derrotas; le siguen los Hornets con un récord de 23 triunfos y 38 derrotas. EFE

hbc/laa