Jokic supera los triples dobles de Robertson, los Lakers ganan sin Doncic

El serbio Nikola Jokic se convirtió este sábado en el segundo jugador con más triples dobles en la NBA tras superar los 181 de Oscar Robertson, en una jornada en la que Los Ángeles Lakers doblegaron a los Golden State Warriors sin Luka Doncic y en la que los San Antonio Spurs aprovecharon la derrota de los OKC Thunder para presionarle en lo más alto del Oeste.

Jokic selló 22 puntos, catorce rebotes y 17 asistencias en el 136-120 endosado por los Denver Nuggets a los Chicago Bulls en el United Center.

El pivot serbio dejó atrás los 181 triples dobles de Robertson y ya tiene en su objetivo a Russell Westbrook, que suma 207.

Contra los Bulls, ya sin el montenegrino Nikola Vucevic, enviado a Boston a cambio de Anfernee Simons, Jamal Murray brilló con 28 puntos y once asistencias.

Los Lakers pueden sin Doncic

Los Lakers triunfaron por 105-99 contra los Golden State Warriors en un duelo descafeinado por las ausencias de Luka Doncic en los angelinos y de Steph Curry en los de la Bahía.

LeBron James llevó de la mano a los Lakers con 20 puntos, siete rebotes y diez asistencias.

Austin Reaves, en su tercer partido tras su regreso, aportó 16 puntos y ocho asistencias saliendo del banquillo.

El equipo de JJ Redick lleva tres victorias consecutivas y alcanzó a los Houston Rockets en la cuarta plaza del Oeste (32-19).

Los Spurs presionan a OKC

Los Spurs pisaron el acelerador con su contundente 138-125 endosado a los Dallas Mavericks, con un espectacular triple doble de 40 puntos, doce rebotes y doce asistencias de Stephon Castle.

El francés Victor Wembanyama aportó 16 puntos y once rebotes para los Spurs, que llevan cuatro victorias consecutivas.

Los texanos aprovecharon la derrota de los Oklahoma City Thunder, sin Shai Gilgeus Alexander, contra los Houston Rockets (112-106) para presionarles por el liderato en el Oeste.

OKC tiene una marca de 40-13 por el 36-16 de los Spurs.

Tari Eason metió 26 puntos, el turco Alperen Sengun firmó 17 puntos, doce rebotes y once asistencias y Kevin Durant consiguió veinte. KD superó los 10.976 tiros de campo anotados de Elvin Hayes y alcanzó la novena posición en esta clasificación particular.

Triunfo para Nets

En el partido que abrió el programa del sábado, los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández se impusieron por 127-113 a los Washington Wizards con 56 puntos aportados por su banquillo y cortaron su racha de tres derrotas consecutivas.

Michael Porter Jr fue el líder anotador de Brooklyn con 23 puntos, pero una ayuda clave llegó desde el banquillo, en el que tres jugadores acabaron con dobles dígitos.

Day'Ron Sharpe metió 19 puntos, Danny Wolf firmó 16 y Ben Saraf sumó diez para Brooklyn que igualó a los Wizards en la penúltima plaza del Este con un balance de 14 victorias y 37 derrotas.

Washington, una de las franquicias más activas en los últimos días del mercado de fichajes, no pudo contar con sus nuevas incorporaciones, Anthony Davis, Trae Young ni D'Angelo Russell.

Davis, que llegó procedente de los Dallas Mavericks, sigue conviviendo con problemas en una mano y podría no volver a competir en esta temporada.