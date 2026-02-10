Luis Castillo estará disponible en la reserva de RD para el Clásico Mundial

Luis Castillo, pitcher dominicano de los Marineros de Seattle. ( FUENTE EXTERNA )

El pitcher abridor de los Marineros de Seattle, Luis Castillo, se encuentra en el Grupo de Lanzadores Designados (GPP) para el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol, que se le celebrará del 5 al 17 de marzo.

Castillo es el único abridor en el listado que lo completan los relevistas Yerry de los Santos, Yaramil Hiraldo, Juan Mejía, Joel Peguero y Yohan Ramírez.

El GPP, que funciona como una reserva de seis lanzadores desde donde cada uno de los 20 equipos participantes, puede reemplazar (por motivo de lesión u otras circunstancias) hasta cuatro pitchers después de pasada la primera ronda del torneo.

Si el equipo en cuestión llega a cuartos de final, el conjunto puede sustituir hasta dos lanzadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/ap25116847677917-2f6057b6-d9fe4fe7.jpg Jesús Luzardo, lanzador venezolano. (ARCHIVO/ AP)

Rivales de RD

Entre los destacados de las reservas que pudieran ser rivales de Dominicana luego de la fase de grupo, está Jesús Luzardo de Venezuela, que será rival quisqueyano en la primera ronda, pero se podrían volver a encontrar en las fases finales.

Puerto Rico en caso de lo que necesite, podría echar mano del veterano José Berríos, además de Alexis Díaz, el hermano menor de su actual cerrador de la selección boricua, Edwin Díaz.

El nuevo abridor de los Astros, Tatsuya Imai, quien optó por pasar al spring training con Houston en lugar de jugar por Japón en el Clásico Mundial de Béisbol, también es una opción para que los nipones lo puedan utilizar en la fase definitoria del torneo.

Australia cuenta en su reserva con Liam Hendriks, de los Boston Red Sox, quien vivió una temporada 2025 difícil marcada por lesiones y dificultades en el montículo tras su esperado regreso a Grandes Ligas, tras perderse la totalidad de la campaña 2024 por una cirugía de Tommy John.