Pritchard y Brown encabezan triunfo de Celtics sobre Bulls

Los Boston Celtics se impusieron este miércoles a los Chicago Bulls por 124-105, con Nikola Vucevic y Anfernee Simons enfrentándose a sus respectivos exequipos.

El traspaso de Vucevic por Simons ocurrió hace apenas una semana, a pocas horas del cierre del mercado de fichajes. Una semana después, los dos están plenamente integrados en sus nuevos equipos.

El montenegrino fue suplente con los Celtics, pero contribuyó con 19 puntos y 11 rebotes al triunfo local. Simons, por su parte, titular en Chicago, anotó solo 7 puntos.

Los Celtics dominaron el duelo desde el segundo cuarto y llegaron a tener una ventaja de 33 puntos en el último cuarto, antes de relajarse en los minutos finales.

Payton Pritchard fue el máximo anotador de Boston con 26 puntos, mientras que Jaylen Brown metió 24.

El 'rookie' Hugo González, que esta semana entrenó con los Maine Celtics de la G League, solo atrapó dos rebotes en poco más de nueve minutos en pista.

Para Chicago, Rob Dillingham fue su máximo anotador con 16 puntos, con Matas Buzelis y Collin Sexton con 15 cada uno.

Los Celtics son segundos en la Conferencia Este con un balance de 35-19, a 5.5 partidos del líder, los Detroit Pistons (40-13). Los Bulls (24-31) suman su sexta derrota consecutiva y novena en diez partidos, cayendo a posiciones de eliminación.