Andrés Feliz anota triple decisivo en victoria de Real Madrid en la Euroliga
El base dominicano sentenció el partido ante el Partizan y evita otro tropiezo blanco a domicilio
El dominicano Andrés Feliz se vistió de héroe en Belgrado. Con el partido empatado a 71 y menos de un minuto por jugar, el base capturó confianza tras un rebote ofensivo de Trey Lyles y clavó un triple vital que puso por delante al Real Madrid (71-74) a falta de 39.5 segundos.
Su energía defensiva, su intensidad para incomodar a Nick Calathes y su personalidad en el momento caliente resultaron determinantes para sostener a los de Sergio Scariolo cuando el encuentro se había convertido en una moneda al aire.
Ese acierto permitió a los blancos sobrevivir a un final espeso y amarrar una victoria tan sufrida como necesaria (73-77). Feliz terminó el partido con nueve puntos.
Tras el triple de Feliz, el Partizan tuvo opciones, pero no aprovechó sus tiros exteriores y se vio obligado a parar el reloj. Mario Hezonja aseguró desde la línea una victoria que corta la mala racha lejos del Movistar Arena, casi un mes después del último triunfo a domicilio, logrado el 6 de enero ante el Asvel Lyon Villeurbanne.
Final cerrado
El desenlace apretado fue consecuencia de un preocupante apagón blanco en el tercer cuarto. Después de dominar por 15 puntos, el Madrid se bloqueó en ataque y encajó un parcial de 16-2 que reanimó a los serbios (61-62, min.30).
Sterling Brown, Bonga y Pokusevski castigaron desde el perímetro y devolvieron la fe al conjunto de Belgrado, que llevó el choque a un terreno de máxima tensión.
Hasta entonces, el equipo de Scariolo había mostrado una versión convincente. Con Theo Maledon de vuelta al timón y Gabriel Deck sumando desde el triple, los madridistas abrieron brecha antes del descanso (33-43).
Trey Lyles brilló en el ´pick and pop´ con 12 puntos en la primera mitad, mientras Usman Garuba y Okeke aportaban presencia en el rebote ofensivo para consolidar la ventaja.
El inicio, sin embargo, no fue sencillo. El Partizan, pese a las bajas de Cameron Payne —lesionado— y Dylan Osetkowski —suspendido—, arrancó con intensidad. Calathes marcó el ritmo y Bruno Fernando impuso su físico bajo los aros para colocar el 15-12 mediado el primer cuarto. El Madrid sufría en el rebote defensivo y necesitaba ajustar.
Ahí apareció la segunda unidad liderada por Feliz. A pesar de cargar pronto con dos faltas personales, el dominicano imprimió velocidad y carácter, liderando un parcial de 8-0 junto a Lyles que cambió la dinámica y cerró el primer cuarto con ventaja blanca (19-20).
Su impacto se extendió al tercer periodo, cuando Scariolo lo mantuvo en pista para elevar la agresividad defensiva.
- El guion volvió a torcerse en el último cuarto, con ambos equipos encadenando errores y con Walter Tavares como referencia en la pintura. El empate a 69 a tres minutos del final reflejaba el intercambio de fallos y la tensión acumulada.