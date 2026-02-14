El R.Madrid llega a Málaga para jugar un "partido trampa" antes de la Copa del Rey

Andrés Feliz y Facundo Campazzo se saludan luego de un triunfo del Real Madrid en la Liga Endesa. ( FUENTE EXTERNA )

El Real Madrid, tras conseguir ayer una nueva victoria fuera de casa en Belgrado en la Euroliga ante el Partizan, aterriza en Málaga para medirse el domingo al Unicaja, su rival en cuartos de final de la Copa del Rey, en un partido considerado como "trampa".

¿Qué desafíos enfrenta el Real Madrid antes del partido contra Unicaja?

Con un balance de 17 victorias y 2 derrotas, los de Sergio Scariolo son los líderes de la Liga Endesa, donde sólo perdieron en la jornada inaugural en Vitoria ante el Baskonia y el pasado mes de enero ante el Barça en el Movistar Arena.

El sorteo de la Copa del Rey, que se celebra del 19 al 22 de febrero en Valencia, deparó un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Unicaja, vigente campeón, en los cuartos de final cuatro días después de este enfrentamiento liguero.

Por ello, Campazzo en declaraciones al club, ya calificó este partido de ACB como "trampa".

Scariolo podrá contar con todos sus jugadores después de que Gabriel Deck, baja por descanso tras ser intervenido en la cadera izquierda de una lesión en el labrum el pasado junio, y Théo Maledon, con una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha, reapareciesen este viernes ante el Partizan en la Euroliga, en la segunda victoria a domicilio de los blancos este 2026 en la competición europea.

El último precedente entre ambos conjuntos data del 28 de diciembre de 2025 en el partido de primera vuelta de Liga Endesa, que sirvió para que el conjunto blanco, con un resultado favorable de 91-82, cerrase el año de manera inmaculada sin derrotas como local en el Movistar Arena.

Situación actual y bajas en el Unicaja para el encuentro

Por su parte, el cuadro 'cajista', que esta semana celebraba el cuarto aniversario de la llegada de su entrenador, Ibon Navarro, el cual ha ganado un total de siete título -dos Copas del Rey, dos Ligas de Campeones (BCL), dos Copas Intercontinentales y una Supercopa de España- recibe 'en cuadro' al Real Madrid, con cuatro bajas seguras y una duda.

A las ausencias también confirmadas para la Copa del capitán Alberto Díaz y Dejan Kravish, se unen para este encuentro las de Killian Tillie, por molestias en una rodilla, y Chase Audige, por motivos personales.

La gran duda es el pívot Olek Balcerowski, que se retiró con molestias en la derrota en Wurzburg en la Liga de Campeones de la FIBA, aunque parece que no peligra su presencia en Valencia. EFE

pml/jpd