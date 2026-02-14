Video | Keshad Johnson se corona Rey del Slam Dunk Contest

Kesahd Johnson realiza uno de sus donqueos en el Slam Dunk Contest del All Star Weekend de la NBA. ( AFP )

El concurso de volcadas, el otro plato fuerte del sábado, no hizo mucho por recuperar el atractivo que tuvo en otra época.

¿Quiénes participaron en el concurso de volcadas?

Este año en el cartel tampoco aparecía Matthew "Mac" McClung, el jugador que salvo las tres pasadas ediciones con victorias consecutivas.

Los participantes fueron cuatro jugadores casi desconocidos y debutantes en el concurso, que no lograron impresionar a un jurado que incluía a algunos de los mejores voladores de la historia, como Dominique Wilkins y Julius Erving.

Keshad Johnson gana el NBA Dunk Contest del 2026 https://t.co/1Djld49ldK — Romeo Gonzalez (@romeogonzalez) February 15, 2026

El único mate de puntuación perfecta lo realizó Carter Bryant, novato de los San Antonio Spurs, en su primer intento de la final ante Keshad Johnson, alero de los Miami Heat.

Anteriormente quedaron eliminados Jaxson Hayes (Lakers) y el también novato Jase Richardson (Magic), hijo de Jason Richardson, campeón del concurso en 2002 y 2003.

La espectacular volcada de Bryant, que dejó botar la pelota para tomarla en el aire y machacar después de pasársela por debajo de las piernas, ponía el trofeo en su mano.

Al novato le bastaba con una votación media en su segunda volcada, pero falló los primeros tres intentos y, en medio del nerviosismo, en el cuarto hizo una discreta ejecución que fue insuficiente para superar a Johnson.

Resultados y desempeño en el concurso de tiro por equipo

De 24 años, y con sólo 3,1 puntos de media con los Heat, Johnson brindó también una potente volcada en la final, en la que se pasó la pelota por debajo de las piernas antes de machacar a aro pasado.

Towns en el shooting stars

El otro evento del sábado fue el regreso del concurso de tiro por equipo, que no se disputaba desde 2015, con cuatro combinados de dos jugadores actuales y una antigua gloria de la NBA.

El trofeo se lo quedó el equipo Knicks, con dos All Stars de esa franquicia, Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, y la ayuda del retirado Allan Houston.

gbv/ag