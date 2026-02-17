Argentina y República Dominicana copan el 'orgullo latino' en la Copa del Rey

La 90º edición de la Copa del Rey de Baloncesto que se celebrará en Valencia del 19 al 22 de febrero volverá a tener destacados representantes del baloncesto latinoamericano, con una docena de jugadores de cinco nacionalidades diferentes y la gran duda del veterano base brasileño Marcelinho Huertas, que disputarán el primer título de 2026, con Argentina y República Dominicana como naciones predominantes.

Si hace sólo unas semanas el artista puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, reivindicaba el orgullo latino durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl, el baloncesto español, a través de su primer torneo del año, pondrá en acción a varias de las estrellas iberoamericanas de la liga, con cinco representantes argentinos y cuatro dominicanos.

El nuevo Roig Arena será el escenario de esta competición tan especial, que durante cuatro días reunirá a ocho aficiones de diferentes equipos en la búsqueda de uno de los grandes títulos nacionales.

En casa y en una temporada en la que el equipo incluso llegó a liderar la Euroliga, Jean Montero será la principal estrella del Valencia Basket.

El dominicano, a sus 22 años, ya está consolidado como uno de los mejores jugadores de la Liga Endesa y en su primera temporada en la élite europea ha dejado jugadas para el recuerdo y destacadas actuaciones ante los mejores equipos del continente.

Con unos promedios de 14 puntos, 2,1 rebotes, 3,1 asistencias y 15 de valoración en la ACB, el de Santo Domingo aparece como uno de los favoritos en las quinielas a ser nombrado el MVP.

También representaran a la República Dominicana sus compatriotas Andrés Feliz, del Real Madrid, y Chris Duarte y Tyson Pérez, del Unicaja de Málaga, aunque el ala-pívot del equipo malagueño será duda hasta última hora por lesión.

Feliz, en su segunda temporada de blanco, ha alternado los puestos de '1' y '2'. Con el francés Théo Maledon ya recuperado pero con poco rodaje para esta Copa, el 'Tigre de Guachupita' tendrá una importancia vital en la rotación del entrenador italiano Sergio Scariolo.

Precisamente, el Unicaja, rival del Madrid en los cuartos de final, confiará en el debutante Chris Duarte, alero de gran talento anotador, y, si se recupera a tiempo, la potencia del ala-pívot Tyson Pérez.

Duarte, exjugador de la NBA, debutará en la cita copera como el gran fichaje este verano de los andaluces, mientras que Tyson, internacional con España pero con la idea de regresar a la selección dominicana, podría perderse la cita por una lesión en el talón.

Argentina, de nuevo, volverá a ser el país con más jugadores en esta Copa, con un total de cinco. Facundo Campazzo, del Real Madrid, ha ganado este trofeo en tres ocasiones, siendo nombrado Mejor Jugador en 2020 y 2024.

Su compañero de equipo Gabriel Deck, intervenido el pasado verano de una lesión en el labrum de la cadera izquierda, se ha perdido varios encuentros en las últimas semanas, pero se espera que pueda estar recuperado para ayudar al equipo en Valencia.

En el Barça, el veterano Nicolás Laprovittola y el joven Juani Marcos serán los abanderados 'albicelestes'. 'Lapro', que ya batió el récord de valoración (50) histórico de la competición en 2019, será una de las principales bazas ofensivas de los de Xavi Pascual, más aún con la baja casi segura del alero estadounidense Kevin Punter.

Por su parte, Marcos debutará en su primera Copa del Rey tras lograr la medalla de plata con la selección en la FIBA AmeriCup de Nicaragua el pasado verano.

También podría ser la primera vez en el 'torneo del ko' del joven Dylan Bordón, del La Laguna Tenerife, también medallista con Argentina, que a pesar de no haber contado con demasiados minutos durante la campaña para Txus Vidorreta, es uno de los candidatos a ocupar la más que posible baja de su compañero, el brasileño Marcelinho Huertas, de 42 años.

El MVP de la ACB en 2025, único brasileño en esta Copa, es seria duda tras sufrir una rotura parcial de la fascia plantar.

También con los tinerfeños jugará el uruguayo Bruno Fitipaldo, cuyo papel al timón del equipo será aún más importante de confirmarse la baja de Marcelinho.

Por último, el cubano Howard Sant-Roos jugará su segunda Copa del Rey en las filas del UCAM Murcia.

En su única participación en 2024, los de Sito Alonso cayeron ante el Real Madrid en los cuartos de la competición celebrada en Málaga, por lo que dispondrá de una nueva oportunidad para exhibirse en el torneo copero.

