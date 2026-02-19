El técnico del Valencia Basket reconoce importancia de Jean Montero para el pase a semifinales

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, se mostró satisfecho por la solidez mostrada por su equipo en el triunfo ante el Asisa Joventut en los cuartos de final de la Copa del Rey y dijo que sobrevivieron en la primera parte gracias a Jean Montero y que en la segunda supieron mantener la calma cuando su rival apretó el marcador.

"Muchas cosas han sido las previsibles en un partido de Copa en la que los dos equipos van al máximo. Hemos empezado muy bien, al contrario que hace diez días, pero ellos han reaccionado muy bien, con un baloncesto más rápido de lo que juegan habitualmente y hemos tenido problemas con el rebote defensivo", admitió en la rueda de prensa.

"Hemos sobrevivido con una gran actuación de Jean Montero en la primera parte. En el tercer cuarto nos ha faltado un mejor porcentaje en tiros de tres. Ahí hemos perdido una primera oportunidad de romper y en esa situación el rival se crece. Ellos tienen jugadores de mucha calidad. No hemos entrado en pánico, que no era fácil", añadió.

El entrenador apuntó que estaban preparados "para los buenos y para los malos momentos" y dijo que estuvieron bien en su "defensa sólida". "En este partido habíamos priorizado un poco que queríamos proteger mejor la pintura", explicó.

"En el último cuarto hemos vuelto a meter, Pradilla, Papi Badio, y Puerto, que ha metido un triple importante y la distancia ya no daba para más", analizó.

El técnico rebajó la importancia de jugar en el Roig Arena por estar los abonos repartidos entre todas las aficiones y dijo que llevan "con naturalidad" que algunos les den como favoritos.

Próximo rival del Valencia Basket en semifinales

"No podemos controlar lo que diga la gente. Vamos bien en la Euroliga y en la acb, pero no vamos primeros en ninguna. Hay equipos mejores. No nos creemos favoritos ante nadie", afirmó.

El Valencia Basket se medirá en semifinales -este sábado- al ganador del duelo de cuartos entre el Real Madrid de Facu Campazzo, Gaby Deck y Andrés Feliz y el Unicaja Málaga de Chris Duarte. EFE

nhp/cmm