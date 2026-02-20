El Baskonia sobrevive a la reacción del Tenerife y regresa a unas semifinales

El jugador del Baskonia Eugene Omoruyi (delante) celebra una canasta con sus compañeros, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que disputan ante La Laguna Tenerife este viernes en el Roig Arena, en Valencia. ( EFE/MANUEL BRUQUE )

El Kosner Baskonia se impuso por 91-81 a La Laguna Tenerife en los cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia en un partido en el que siempre estuvo por delante, aunque llegó a perder una ventaja de 16 puntos ante un equipo tinerfeño que logró empatar pero no fue capaz de culminar su remontada, con lo que el equipo vasco, en el que Trent Forrest fue su máximo anotador con 21 puntos, regresa a unas semifinales tras dos años de ausencia en el torneo.

De inicio, el Baskonia encontró en Mamadi Diakite a su principal fuente de anotación tras las dos faltas tempranas cometidas por Markus Howard. Dos triples suyos lanzaron a un conjunto apoyado en las individualidades y que trató de hacer grande la pista teniendo a todos sus jugadores abiertos.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Kosner Baskonia y La Laguna Tenerife?

La Laguna Tenerife, que no pudo contar con su director de orquesta, Marcelinho Huertas, por lesión, buscó todo lo contrario y, aunque los triples de Bruno Fitipaldo lo metieron en partido, cimentó sus ataques en los bloqueos y en los puntos en la pintura con dos acciones seguidas de Fran Guerra y Joan Sastre.

La entrada del baskonista Luwawu-Cabarrot cambió la dinámica del encuentro. El alero francés anotó, repartió asistencias y cerró el cuarto con un triple sobre la bocina casi desde el centro del campo que confirmó la superioridad del Baskonia en el inicio (25-18, min.10).

Los de Paolo Galbiati mantuvieron su buen momento de forma con un parcial de salida en el segundo cuarto de 9-2 ante un rival que se llegó a ver 16 puntos por debajo y que solo había podido anotar una canasta en juego en más de 5 minutos gracias a un mate de Gio Shermadini.

La irrupción de Rokas Giedraitis con 7 puntos consecutivos dio vida a Tenerife, que llegó a bajar la barrera psicológica de los 10 puntos de diferencia con un triple de Fitipaldo y dos tiros libres de Shermadini.

Pero justo en el momento de remontada tinerfeña, el Baskonia volvió a castigar sobre la bocina del final de cuarto con un triple de Rodions Kurucs que devolvió los dobles dígitos de diferencia (45-33, min.20).

El paso por vestuarios liberó al equipo canario, que recuperó su identidad y pudo compartir el balón para encontrar tiros liberados y recortar distancia.

De hecho, los de Txus de Vidorreta se reengancharon al partido con los triples de Jaime Fernández y Fitipipaldo y llegaron a colocarse a solo un punto (54-53, min.26) y a tener la oportunidad de ponerse por delante.

El Baskonia había perdido la fluidez anotadora. Aún así, pudo reaccionar una vez más de la mano de Luwawu-Cabarrot para tomar aire y seguir por delante antes de llegar al cuarto definitivo.

Con la eliminatoria totalmente abierta, los nervios aparecieron por la pista del Roig Arena y sumar puntos se convirtió en un auténtico reto.

Apenas 2-6 de parcial en 3 minutos, pero en ese contexto, el Tenerife se sentía más cómodo y fue capaz de empatar el partido (66-66, min.34) con otra canasta más de Jaime Fernández.

Pero como ocurrió en el tercer cuarto, desaprovechó la oportunidad de darle la vuelta al marcador y de nuevo Kurucs con un triple y un 2+1 de Markus Howard frenaron la reacción tinerfeña.

Ya en los últimos minutos, el físico del Baskonia terminó por imponerse y las segundas oportunidades le impulsaron hacia el triunfo. El mejor ejemplo, otra acción de canasta y falta de Diakite tras un rebote ofensivo.

Además, los vitorianos seguían contando con la inspiración de Kurucs desde el triple para devolver una ventaja de 9 puntos con poco más de tres minutos por jugar.

Detalles clave y jugadores destacados en la Copa del Rey

El Tenerife todavía tuvo tiempo de dar el último susto a Baskonia con una jugada de 5 puntos con un triple de Thomas Scrubb y dos tiros libres de Aaron Doornekamp, pero no contó con la aparición de Howard.

El escolta devolvió los 5 puntos con otro triple y otros dos tiros libres para darle la tranquilidad definitiva a un Baskonia que selló su triunfo con dos acciones de 2+1 seguidas de Forrest.

El final fue plácido para el Baskonia y pudo incluso rascar algunos segundos más en la pista Joksimovic, que se convirtió en el jugador más joven en disputar una Copa con el Baskonia con 17 años y tres meses.

Ficha técnica:

91.- Kosner Baskonia (25+20+19+27): Forrest (21), Howard (10), Radzevicius (4), Frisch (2), Diakite (13) -cinco titular- Villar (-), Omoruyi (8), Kurucs (14), Luwawu-Cabarrot (14), Spagnolo (5) y Joksimovic (-).

81.- La Laguna Tenerife (18+15+27+21): Fitipaldo (14), Van Beck (8), Giedraitis (7), Doornekamp (7), Shermadini (8) -cinco titular- Fernández (10), Scrubb (14), Sastre (2), Abromaitis (7), Alderete (-) y Guerra (4).

Árbitros: Óscar Perea, Jordi Aliaga y Francisco Araña. Eliminaron por el La Laguna Tenerife a Van Beck (m.39).

Incidencias: tercer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey que se disputa en el Roig Arena de València ante 13.214 espectadores. EFE

