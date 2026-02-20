El béisbol infantil se debilita ante la presión de las firmas

Niños en acción durante un partido de la liga La Javilla. ( FUENTE EXTERNA )

El béisbol ha pasado de ser una diversión a convertirse en una meta económica para muchos niños... y familias.

Las ligas infantiles, otrora campo fértil en donde los infantes comenzaban a soñar con ser peloteros, peligran como ese escalón en la cadena de desarrollo.

Diario Libre contactó a actores de primera línea en el rubro, que han presenciado cómo en la última década el apetito voraz de todos los actores de la cadena (familia, entrenadores y clubes) ha llevado a que los niños que emiten señales de talento sean dirigidos cada vez más temprano a los programas de desarrollo para que sean "preparados para firmar".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-19-at-184633-1-f32ffb01.jpeg Niños son captados durante la acción de un partido de la liga La Javilla de John Carmona. (FUENTE EXTERNA.)

El sistema nuevo

Con el aumento de la inversión de los clubes en firmas, el énfasis de los padres pasó a ver cómo, antes de los 16 años, alguno de sus hijos es preparado para lograr un bono millonario que cambie para siempre el destino económico de la familia, no importa si se sacrifica hasta la educación del menor.

"Todo cambió en las familias cuando aprendieron el sistema nuevo. Ya los mismos papás saben que el muchacho si va a una liga es solo para mostrarlo, y luego se lo llevan a un programa para que lo preparen antes de los 12 años", dice John Carmona, quien tiene décadas de experiencia con su liga, La Javilla, y que asegura que ahora "los niños tienen como si fuera un trabajo de adulto" y su foco no está en estudiar. Conoce casos de padres que no les interesa la escuela, sino que logren una firma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/torneo-pequenas-ligas-de-liga-de-la-javilla-reconocera-periodistas--b24051a8.jpeg John Carmona, presidente de la Liga de La Javilla. (FUENTE EXTERNA)

En las academias independientes, los niños tienen sesiones diarias de entrenamientos, que van de 8 a 12 del mediodía, y de 2 a 7 de la tarde, lo que no deja lugar para la escolaridad.

"Tryouts" acelerados

De acuerdo con Cristian Pimentel, reconocido actor del béisbol infantil del Gran Santo Domingo, hace una década atrás un niño mostraba sus habilidades a un scout o agente en tryouts (pruebas cerradas), a los 14 o 15 años de edad.

Ahora, debido a que a los padres se les ofrecen "preacuerdos verbales" con equipos de Grandes Ligas, los niños hacen esas exhibiciones desde los 10 y 11 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/screenshot-2026-02-19-222002-9a16f203.jpg Niños de la Liga Pimentel mientras que representaron al país en un evento internacional. (FUENTE EXTERNA)

"Y si tú no lo haces (mostrarlo con 10 años) los padres te sacan el niño de tu liga y se lo llevan a otra academia. Porque a mí me ha pasado ya", dijo el fundador de la Liga Pimentel, hace 30 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/cristian-c6cd4860-171ab8e0.jpeg Cristian Pimentel en su academia localizada en el municipio de Guerra. (FUENTE EXTERNA)

Matrícula a la baja

Luis Mercedes, que tiene la emblemática liga que lleva su nombre en el Ensanche La Fe desde 1983, asegura que la merma de la asistencia en las ligas infantiles es notable.

"Antes una liga promedio tenía 150 niños. Ahora como mucho llegan a 50", dijo Mercedes.

El dirigente indicó que los padres ya le dan prácticas a sus hijos, en busca de ellos mismos ser sus agentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/liga-deportiva-mercedes-2-adb26a71.jpg Luis Mercedes conversa con niños de su liga en el Ensanche La Fe. (FUENTE EXTERNA)

Todos los dueños de ligas infantiles coinciden en que MLB y las autoridades del país deben crear un sistema en el que se eleve la edad de firma de 16 a 18 años, y que garantice que el niño no abandone la educación primaria. b

Sin registro nacional de ligas

Debido a que es un campo donde abunda la informalidad, fuentes contactadas por DL aseguran que no existe en el país un registro nacional de ligas infantiles de béisbol.

Pimentel, en su condición de presidente de la Asociación de Béisbol de la Provincia Santo Domingo, señala que en su demarcación sí tienen un listado de aproximadamente 460 ligas infantiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-19-at-184247-99b0cc00.jpeg Instalaciones de la liga La Javilla en Villa Duarte. (FUENTE EXTERNA)

En el caso del Distrito Nacional, se estima que quedan unas 110, pero no existe un registro oficial. Luisito Mercedes (hijo de Luis Mercedes) busca realizar ese censo, como parte de su propuesta para dirigir la asociación distrital.