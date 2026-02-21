Pedro Martínez: "El Real Madrid tiene la obligación de ganar y nosotros, la ilusión"

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, trasladó la presión de ganar el partido de semifinales de la Copa del Rey de este sábado al Real Madrid y habló de la obligación de su rival y de la ilusión de su propio equipo en este torneo copero que se disputa en el Roig Arena.

El equipo valenciano y el madridista alcanzaron el jueves las semifinales de la competición copera tras doblegar al Joventut (95-84) y al Unicaja Málaga (100-70), respectivamente, en los dos partidos primeros partidos de cuartos de final.

"Ellos tienen la obligación de ganar porque son el Real Madrid. Por su historia, por el resultado de ayer, por todo... Tienen la obligación de ganarnos y nosotros tenemos la ilusión de competir contra ellos", explicó Martínez este viernes en declaraciones a los medios.

"Son favoritos, pero nosotros somos el Valencia Basket. No vamos de víctimas propiciatorias. Lo que queremos hacer es competir y tenemos la ilusión por hacerlo. Si estamos bien físicamente podremos competir", añadió.

Detalles del rendimiento y expectativas de ambos equipos

Martínez no quiso valorar los últimos enfrentamientos entre ambos equipos y se centró en el presente: "No miramos demasiado al pasado. Hemos ganado y hemos perdido contra ellos. Lo que sabemos es que es un muy bien equipo. Firmo ahora mismo que seamos capaces de competir como entrenamos porque sería un buen objetivo".

"Necesitamos estar bien y queremos disfrutar de esta competición. Eso significa prepararnos para dar nuestra mejor versión. No queremos entrar en nombres, son 40 minutos, tenemos que jugar los mejores 40 minutos que podamos", detalló el preparador catalán.

El técnico ´taronja´ describió la victoria en cuartos de final del Real Madrid sobre Unicaja como "una exhibición". "Ganaron de 30 puntos ayer a un equipo que hace unas semanas nos ganó a nosotros en casa. Ayer hicieron realmente una exhibición. Es un equipo que aspira a ganar todas las competiciones", concluyó. EFE

