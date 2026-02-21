Un letal Hezonja arruina el show de Montero y lleva al Real Madrid a la final

Andrés Feliz porta el balón ante la defensa de Jean Montero en el partido semifinal de la Copa del Rey de España en el Roig Arena. ( EFE )

Un letal Mario Hezonja arruinó, con dos certeros triples en el último minuto, el show con el que el dominicano Jean Montero, autor de 19 puntos en el último cuarto y 26 en total, había puesto al Valencia Basket a las puertas de la final de la Copa del Rey y llevó al Real Madrid a esa meta.

Empujado por un Roig Arena en el que se notó su condición de anfitrión, el equipo de Pedro Martínez desbordó a su rival a ritmo de triples en el primer cuarto pero Facu Campazzo rescató a su equipo, que llegó a estar 17 abajo.

Tras el descanso, el Real Madrid culminó su remontada pese a la heroica resistencia de Kameron Taylor, que sufrió un esguince de tobillo, pero cuando parecía que al Valencia se le acababan las fuerzas, apareció 'El Problema' Montero para meter al conjunto blanco en un lío del que cuando parecía que no ya no podría le sacó un frío Hezonja.

Arrancó el Valencia Basket con la idea clara de bombardear a triples a su rival y siguió su plan a rajatabla.

Ocho de sus primeros once tiros fueron de 6,75 pero, además, cinco fueron de sus interiores, lo que obligó a salir a los pívots del Real Madrid de su zona de confort. El 50% de acierto en esos lanzamientos lejanos le dio la primera renta y encendió un Roig Arena con clara mayoría 'taronja'.

La inspiración reforzó la defensa de los locales y su presión sobre el balón y la línea de pase le permitieron también correr. Por momentos, los de Sergio Scariolo se vieron desbordados. Cada error, y fueron bastantes, era castigado en la canasta contraria, generalmente desde la línea de tres.

Un nuevo triple de un interior del Valencia, en este caso Nate Reuvers, llevó la renta de los suyos al umbral de los veinte puntos (34-16, m.10).

El equipo de Pedro Martínez acababa de firmar el primer cuarto más anotador en la historia de la Copa, por delante de los 33 del Barcelona contra el Tenerife en los cuartos de 2025.

Cuando peor estaba el Real Madrid, apareció Facu Campazzo para rescatarlo. El argentino apretó atrás y distribuyó y anotó delante. Todos los balones pasaban por él. A su estela se subieron Usman Garuba y Mario Hezonja para meter a los suyos en el choque (34-27, m.13).

Exhausto pero con el trabajo hecho, el argentino se retiró al banquillo tras haber dejado la renta del Valencia en apenas cuatro puntos. Ya no volvió en los cuatro minutos que quedaban de primera parte.

Sin el revoltoso Campazzo, el encuentro se igualó. Walter Tavares controló los aros para el Real Madrid pero no pudo parar las penetraciones de un incisivo Kameron Taylor.

La primera mitad acabó con un duro golpe para el Valencia, porque el alero estadounidense, su máximo anotador hasta entonces con 13 puntos sin fallo, se torció el tobillo derecho (54-50, m.20).

Se fue cojo al vestuario Taylor y regresó renqueante pero estuvo de inicio en el quinteto del tercer cuarto. Pero el Valencia, bien por instinto para 'esperarle' o bien por cansancio, bajó el ritmo y un Hezonja apenas necesitó tres minutos para completar su larga remontada. En trece minutos había levantado 17 puntos (58-60, m.23).

Antes de irse al banquillo a Taylor le dio tiempo a levantar la moral de los suyos con un triple.

Con el norteamericano y Campazzo en el banquillo, en el caso del argentino por su tercera falta, el encuentro entró en otra fase de igualado intercambio de 'golpes', con Sergio De Larrea y Badio tirando del Valencia y Andrés Feliz y Theo Maledon del Real Madrid (74-74, m.29).

Detalles clave de la actuación de Jean Montero y Mario Hezonja

Un triple de Matt Costello sobre la bocina cerró el tercer cuarto para los locales y un 2+1 del renacido Taylor abrió el último parcial.

Feliz se mantuvo firme al frente de la nave blanca pero la aparición de su compatriota dominicano Jean Montero volvió a hacer dudar al Real Madrid, que acumulaba fallos desde la línea de tiros libres.

'El Problema', así se le conoce, entró en trance y con diez puntos seguidos obligó a Scariolo a parar el choque. Pero no había forma de frenar la inspiración de Montero, que llevó la renta local más allá de los once puntos (97-86, m.34).

El Real Madrid no se dio por vencido y exprimió los centímetros de Walter Tavares en los dos lados de la pista.

El caboverdiano cambió tiros, reboteó y anotó desde bajo de la canasta y desde la línea de tiros libres pero Montero no se amedentró, al contrario, y con un triple estratosférico mandó al Real Madrid a la lona.

Pero Hezonja mantuvo la fe. Con un triple alargó la resistencia del Real Madrid hasta la final y castigó una pérdida entre Montero y Badio con otro triple que puso por delante a los suyos a falta de ocho segundos. Y en la última acción el dominicano falló.

Ficha técnica:

106.- Valencia Basket (34+20+25+27): Badio (10), Thompson (2), Taylor (20), Pradilla (3), Reuvers (13) -cinco titular- Montero (26), De Larrea (10), Puerto (7), Key (8), Costello (5) y Sako (2) .

108.- Real Madrid (16+34+27+31): Campazzo (17), Llull (5), Deck (13), Hezonja (25), Tavares (13) -cinco titular- Lyles (4), Abalde (-), Maledon (12), Garuba (8) y Feliz (11).

Árbitros: Conde, Aliaga y Manuel. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de semifinales de la Copa del Rey disputado en el Roig Arena de València ante 15.221 espectadores. En el descanso del encuentro, la ACB homenajeó a los recientemente retirados Álex Abrines, Quino Colom, Pau Ribas y Sam Van Rossom. EFE

