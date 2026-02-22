Andrés Feliz, del Real Madrid: "Ha sido una derrota dolorosa" ante el Baskonia

Andrés Feliz, base dominicano del Real Madrid, admitió que la derrota sufrida este domingo ante el Kosner Baskonia en la final de la Copa del Rey de Valencia "ha sido dolorosa" y destacó el esfuerzo de todo el equipo en busca de un objetivo que finalmente no consiguió tras caer por 89-100 en el Roig Arena.

"Obviamente no es lo que queríamos. Hemos peleado ahí hasta el final, pero no salió la cosa como queríamos. Ha sido una derrota dolorosa", lamentó el director de juego blanco en declaraciones a los medios de comunicación.

El mánager Sergio Scariolo

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, admitió la decepción por haber perdido este domingo ante el Kosner Baskonia la final de la Copa del Rey, pero dijo que deben usar la evolución que han tenido desde octubre como punto de partida para el final de la campaña.

"Estamos decepcionados pero la progresión de octubre aquí no se tira por la borda, es una base desde la que volver a arrancar y no será fácil pero es lo que tenemos que hacer", explicó en la rueda de prensa posterior.

"Debemos saber que muchas cosas las hemos hecho bien y algunas mal, del entrenador a todo el mundo. No nos tiene que afectar pero es nuestra tarea porque este partido no se puede volver a jugar, hemos de seguir adelante con autocrítica pero sin perder confianza", añadió.

Felicitó al Baskonia y a su técnico, el también italiano Paolo Galbiati por el triunfo. "Es bueno para el baloncesto español que Baskonia haya recuperado tantas posiciones en esta temporada", afirmó.

Respecto al encuentro, el técnico lamentó haber dejado el camino libre a su aro en algunas ocasiones pero también haber perdido la claridad ofensiva en el final.

"No tengo mucho que reprochar al esfuerzo de los jugadores, hemos tenido dificultades en proteger nuestras pintura, hemos concedido demasiadas terminaciones al aro, hemos fallado en el uno contra uno y en las ayudas. Seis de sus siete triples han sido de sus hombres grandes y eso nos ha llevado a salir un poco demasiado, más por instinto que por decisión", explicó.

"Al final hemos perdido la lucidez en ataque, hemos fallado algún tiro, hemos perdido algún balón y el Baskonia ha mantenido su línea y ha sido justo ganador. Algo ha faltado, seguro que no permitir tiros en nuestra pintura pero también lucidez y paciencia en ataque", añadió.

Scariolo dijo que por experiencia los equipos que llegan sin presión al final de estos partidos "tienen más ligereza" para tomar decisiones y dijo que aunque estuvieron varias veces por delante no vio descolgado a su rival en ningún momento.

"La sensación es que el Baskonia ha estado siempre en el partido, no les he visto al borde del KO. Han pasado momentos de dificultad pero siempre había algo que les mantenía", concluyo.