Los Celtics conquistan Los Ángeles y eclipsan noche de los 43.000 de LeBron y estatua de Pat Riley

Los Boston Celtics plantaron su bandera en el Crypto Arena de Los Ángeles este domingo al derrotar a los Lakers por 89-111 en la noche en la que LeBron James llegó a 43.000 puntos en la NBA.

James es el líder absoluto de anotación en la historia de la liga con 43.008 tras los 20 anotados hoy contra los Celtics. El segundo, otra leyenda de los Lakers, es Kareem Abdul-Jabbar con 38.387 puntos, casi 5.000 menos.

La victoria de los Celtics, archirrival del equipo angelino, también opacó la inauguración de la estatua que dedican los Lakers al legendario Pat Riley.

Abdul-Jabbar presenció en vivo la gesta de LeBron, pues acudió al pabellón para participar en el homenaje a Pat Riley, campeón de cuatro anillos como entrenador de los Lakers (1982, 1985, 1987, 1988) y otro como jugador (1972).

Como parte del homenaje, los Lakers inauguraron fuera del pabellón una estatua de bronce de casi 2,5 metros y 230 kilos de Riley, actual presidente de los Miami Heat, junto a las de Abdul-Jabbar y Magic Johnson.

Una noche para el recuerdo para los Lakers, arruinada por los Celtics, su eterno rival.

Jaylen Brown y Payton Pritchard asumieron el encargo de derrumbar a los Lakers. Brown firmó 32 puntos, 8 rebotes y 7 asistencia, mientras que Pritchard, que machacó a triples a los Lakers, hizo 30 puntos y 8 asistencias.

Brown (con Cade Cunningham, de los Detroit Pistons) ha irrumpido en las últimas semanas como candidato al 'MVP' después de que los favoritos, Nikola Jokic y Shai Gilgeous-Alexander, hayan perdido fuelle por las lesiones.

El ´rookie´ madrileño de los Boston Celtics, Hugo González, aportó cuatro puntos, tres rebotes, una asistencia y un robo; cumplió además con la tarea que le puso Joe Mazzulla de marcar a su ídolo, Luka Doncic, durante los casi 15 minutos que estuvo en pista.

Para los Lakers, además de los 20 puntos de James, Doncic anotó 25, mientras que Austin Reeves se conformó con 15.

Los Celtics (37-19) son segundos en el Este en una temporada que comenzó llena de dudas, pero en la que Brown ha dado un paso al frente y con la ilusión de un posible regreso de Jayson Tatum de cara a los 'playoff'.

Por su parte, los Lakers (34-22) son sextos en el Oeste, con una irregularidad manifiesta y con el futuro de James, en su última temporada de contrato, en el aire.

Pat Riley Los Angeles Lakers homenajearon a su exentrenador Pat Riley durante una ceremonia celebrada en el Crypto.com Arena el domingo 22 de febrero. La ceremonia concluyó con la inauguración de una estatua de bronce del legendario entrenador. Es la decimoquinta estatua erigida fuera del estadio, uniéndose a una lista de figuras notables de la historia de los Lakers, como Kobe Bryant, Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar. La estatua de Riley mide casi 2,4 metros de altura y pesa 230 kilos, y se encuentra entre las estatuas de Abdul-Jabbar y Johnson, sus dos jugadores estrella en los Lakers de "Showtime" de la década de 1980. Riley no tenía experiencia como entrenador principal cuando ascendió a los Lakers durante la temporada 1981-82. Pero Riley se convirtió en la persona ideal para los Lakers durante la década de 1980, y los Lakers "Showtime" llegaron a siete Finales de la NBA bajo su dirección, ganando cuatro campeonatos (1982, 1985, 1987 y 1988). "Esto es un honor inmenso", declaró Riley a CBS Los Ángeles. "Es un privilegio tener esto aquí", publicó USA Today, reporte del que Yahoo Sports se hizo eco. Riley pasó 24 años como entrenador principal y acumuló 1381 victorias en temporada regular y playoffs, lo que lo ubica en el quinto puesto en la historia de la NBA. Tiene un récord de temporada regular de 1210-694 (porcentaje de victorias de .636). Además de sus cuatro campeonatos con los Lakers, Riley ganó otro título con los Miami Heat en 2006 y ha sumado dos anillos más como ejecutivo. Riley fue consagrado en el Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en 2008.