NBA
NBA

Los Suns doblegan a los Magic en dos prórrogas

Los Phoenix Suns doblegaron este sábado a los Orlando Magic por 113-110 con un triple sobre la bocina de Jalen Green en la segunda prórroga

    Los Suns doblegan a los Magic en dos prórrogas
    Devin Booker (AFP)

    Los Phoenix Suns doblegaron este sábado a los Orlando Magic por 113-110 con un triple sobre la bocina de Jalen Green en la segunda prórroga después de que Anthony Black y Paolo Banchero forzasen los dos tiempos extra.

    Black puso el 96-96 con una mate en el último cuarto, mientras que Banchero hizo el 103-103 con una canasta en la primera prórroga.

    ¿Cómo se definió el partido entre Suns y Magic?

    El duelo parecía destinado a un tercer tiempo extra después de que Wendell Carter empatase 110-110 faltando solo 1.1 segundos de la segunda prórroga.

    Desempeño destacado de jugadores clave

    Pero bastó para que Jalen Green recibiera en la banda y lanzara un triple forzado y casi sobre la bocina, que entró cuando el reloj ya había expirado. 113-110.

    El suplente Grayson Allen fue el mejor de los Suns -aún sin Devin Booker- este sábado con 27 puntos, mientras que Collin Gillespie completó 19 puntos y Jordan Goodwin, también desde el banquillo, 17.

    Para los Magic, Desmond Bane terminó como máximo anotador del encuentro con 34 puntos, mientras que Paolo Banchero acarició un triple-doble con 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias.

    • Los Suns (33-24) son séptimos en el Oeste, a una posición de las plazas directas a 'playoff', la misma que ocupan en el Este los Magic (29-26). EFE
