Karl-Anthony Towns anota 28 puntos y lidera a los Knicks sobre los Bulls

Towns es captado en un momento de acción con los Kinicks de Nueva York surante un partido de esta temporada. ( ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

El dominicano Karl Anthony Towns dominó este domingo en el United Center de Chicago con 28 puntos para dirigir la victoria 105-99 de los New York Knicks contra unos Bulls en crisis, que llevan nueve derrotas consecutivas.

Towns conectó diez de sus 17 tiros de campo y metió cinco triples. Sumó además once rebotes, dos asistencias y tres robos en 32.13 minutos en la pista del United Center.

Los Knicks impusieron su ley en la Ciudad del Viento solo pocas horas después de remontar 18 puntos en casa contra los Houston Rockets de Kevin Durant.

En la victoria contra los texanos, Towns también fue protagonista con 25 puntos. El dominicano lleva ya cinco partidos seguidos por arriba de los veinte puntos.

Los Knicks pudieron contar además con 19 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias de Jalen Brunson y con 16 puntos de Landry Shamet.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/fa925ec21553816638faefbe42d8c78982550fc7w-e47fafe2.jpg Karl-Anthony Towns reacciona durante el Juego de las Estrellas de la NBA en el Intuit Dome en Inglewood, California, EE. UU., el 15 de febrero de 2026. (EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Batalla en el este

Los neoyorquinos ganaron tres de sus últimos cuatro partidos y se confirmaron terceros en la Conferencia Este, con un balance de 37 victorias y 21 derrotas, a un partido de los Celtics por el primer lugar de la División Atlántica.

Los Bulls, que comenzaron la temporada con cinco victorias, viven ahora el momento más complicado del curso y perdieron nueve encuentros seguidos.

El equipo de Billy Donovan tiene una marca de 24-34 y está fuera de los puestos de 'playoffs', después de revolucionar a su plantilla en los últimos días del mercado de fichajes, con salidas destacadas de Nikola Vucevic y Ayo Dosunmu.

Ante los Knicks, los Bulls jugaron sin Anfernee Simons ni Jaden Ivey y tiraron con un modesto 39 % de acierto.

El máximo anotador de Chicago fue Matas Buzelis, con 15 puntos, mientras que Guerschon Yabusele logró un doble doble de once puntos y trece rebotes.