La FIBA pospone los partidos de clasificación en Asia por la situación en Oriente Medio

Cuatro partidos, repartidos en dos grupos, quedarán aplazados hasta nueva fecha

    La FIBA pospone los partidos de clasificación en Asia por la situación en Oriente Medio
    Jugadores de Filipinas, pertenecientes a la Asia Basketball

    La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) pospuso este sábado los partidos restantes en Asia correspondientes a la segunda ventana de clasificación para el Mundial de Catar 2027, debido a la situación que afecta a Oriente Medio, después del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

    Cuatro partidos, repartidos en dos grupos, quedarán aplazados hasta nueva fecha, que estará enmarcada en el mes de junio, coincidiendo con las terceras ventanas de clasificación, según confirmó la FIBA.

    "A la luz de los acontecimientos ocurridos hoy en la región, la FIBA ha decidido posponer todos los partidos de los grupos C y D de los Clasificatorios Asiáticos de la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027 que estaban programados para el lunes 2 de marzo", informó. 

    Partidos afectados y nueva programación en la clasificación mundialista

    • Los partidos afectados del Grupo C son Irán-Siria e Irak-Jordania. En el Grupo D, Líbano-India y Catar-Arabia Saudí.
    "Los partidos de los Grupos C y D mencionados anteriormente se disputarán en las mismas sedes al inicio de la tercera ventana de clasificación, programada para finales de junio. El calendario actualizado se comunicará más adelante", detalló. EFE

