Los Spurs mandan en Texas, los Celtics pisan el acelerador y Magic y Raptors arrasan

Los San Antonio Spurs endosaron este domingo a los Houston Rockets un 145-120 en el derbi texano, en una jornada de la NBA en la que los Boston Celtics pisaron el acelerador, Luka Doncic lideró el triunfo de los Lakers y los Orlando Magic y los Toronto Raptors firmaron unas espectaculares victorias frente a Mavericks y Bucks, respectivamente.

El francés Victor Wembanyama firmó 29 puntos y ocho rebotes en el triunfo de los Spurs (47-17), que presionan a los Oklahoma City Thunder por el liderato del Oeste (50-15).

Los Spurs protagonizaron un festival anotador en el que también participaron Stephon Castle (23 puntos), De'Aaron Fox (20 y 10 asistencias), Keldon Johnson (20) y Dylan Harper (19).

Fue una prueba de fuerza de San Antonio contra los Rockets, sus rivales texanos, que ocupan la cuarta posición en el Oeste. Kevin Durant fue el máximo anotador del equipo de Ime Udoka, con 23 puntos.

Ilusión de los Celtics

Los Celtics dieron otro golpe en la mesa y cortaron la racha de siete victorias consecutivas de los Cleveland Cavaliers en casa con un triunfo 109-98, en el segundo partido consecutivo de Jayson Tatum tras recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles.

Los Celtics reforzaron su segunda posición en el Este (43-21) y aumentaron la presión sobre los líderes Detroit Pistons (45-22), que sufrieron en Miami su cuarta derrota consecutivas, arrollados por 25 puntos de Tyler Herro, 24 de Bam Adebayo y 19 del mexicano Jaime Jáquez.

Boston presiona y se perfila ahora como favorito para llegar hasta el final en el Este.

Tatum había regresado el pasado viernes tras 298 días de baja por su lesión en el tendón de Aquiles sufrida en un partido de 'playoffs' contra los New York Knicks. Sumó entonces quince puntos, doce rebotes y siete asistencias en 27 minutos.

Estuvo otros 27 minutos en pista este domingo en Cleveland y acabó el partido con 20 puntos, tres rebotes y dos asistencias, con seis de 16 en tiros de campo.

La ley de Doncic

Con LeBron James de baja por segundo partido consecutivo por un problema de codo, Doncic dominó con 35 puntos, y añadió ocho rebotes, cuatro asistencias y dos robos a su cuenta en la victoria 110-97 de los Lakers contra los Knicks.

El principal socio de Doncic fue Austin Reaves, con 25 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias.

Los Lakers incrementaron su balance de victorias y derrotas a 39-25 y alcanzaron a los Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic en la quinta posición de la Conferencia Oeste.

Los Knicks perdieron dos de sus últimos tres partidos, pero siguen ocupando la tercera posición en el Este (45-21).

Palizas de los Raptors y de los Magic

Entre los demás resultados de la noche, los Toronto Raptors aplastaron 122-92 a los Dallas Mavericks impulsados por 31 puntos de RJ Barrett.

Los canadienses son quintos en el Este, mientras que los texanos sufrieron su séptima derrota consecutiva, lo que les deja fuera de los puestos de 'playoffs' en el Oeste.

La otra paliza del día la firmaron los Orlando Magic, cn un contundente 130-91 en el Fiserv Forum de Milwaukee contra unos Bucks sin Giannis Antetokounmpo.

Giannis estuvo de baja para evitar sobrecargas en la pantorrilla que le apartó de la pista durante más de un mes.