Los Sixers sobreviven al susto de dilapidar ventaja de 28 puntos ante los Nets

Los Philadelphia 76ers derrotaron este sábado a los Brooklyn Nets de Jordi Fernández en un triunfo con susto incluido tras dilapidar una ventaja de 28 puntos que habían llegado a tener en el tercer cuarto.

Los 76ers (36-31), que en las últimas jornadas han caído a puestos de 'play-in' superados por los Miami Heat y los Orlando Magic, recibían a los Nets (17-50), uno de los peores equipos de la liga, que ha estado 'tanqueando' con el 'draft' como objetivo.

Philadelphia se fue al descanso con un 53-31, después de que los Nets cerraran uno de los peores primeros tiempos de la historia de la liga, con un 11 de 41 en tiros de campo (26,8 %) y un 3 de 20 en triples (15 %).

Esa ventaja de 22 puntos al descanso, los 76ers la ampliaron hasta un +28 en el tercero (67-39), en lo que parecía un auténtico trámite en el Xfinity Mobile Arena de Philadelphia.

En ese momento el partido cambió por completo: de ese 67-39 a 7:42 de terminar el tercer cuarto al 86-87 a 3:23 para el final, los Nets firmaron un espectacular parcial de 19-48 culminado con un triple de Tyson Etienne.

Pero tras hacer lo más difícil, los Nets no supieron rematar la remontada; los 76ers superaron el susto, se volvieron a poner por delante y aseguraron el partido.

La ventaja de los Nets solo duró 21 segundos.

Quentin Grimes con 28 puntos fue el máximo anotador de unos 76ers arrasados por las lesiones de Tyrese Maxey, Joel Embiid o Kelly Oubre Jr., entre otros, además de la suspensión de Paul George. Justin Edwards sumó 19 puntos y VJ Edgecombe 16.

Para Brooklyn, Danny Wolf terminó con 15 puntos y 10 rebotes, mientras que Josh Minott aportó 14 puntos.

Los 76ers son ahora octavos en el Este, en puestos de 'play-in', a dos partidos de los Heat, los últimos que estarían clasificados de forma directa para los 'playoff'. EFE