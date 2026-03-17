Duren toma el relevo de Cunningham en el triunfo de los Pistons en Washington

Jalen Duren (d) de Detroit anota este martes 17 de marzo de 2026, durante un partido de la temporada regular de la NBA entre Wahington Wizards y Detroit Pistons en el Capital One Arena en Washington (EE.UU). ( EFE / OCTAVIO GUZMÁN )

Los Detroit Pistons se impusieron este martes a los Washington Wizards a domicilio por 117-130, aunque jugaron sin Cade Cunningham, que abandonó el partido tras una dura caída en el primer cuarto.

En ausencia de Cunningham, Jalen Duren tomó las riendas de Detroit con 15 puntos y 8 rebotes al descanso y 36 en el partido.

Los Pistons llegaban a Washington sin margen de error después de haber perdido cinco de sus últimos diez partidos, con los Boston Celtics cada vez más cerca y sobre todo, sembrando muchas dudas en el peor momento de la temporada para flaquear.

Sobre el papel, tenía que ser un duelo sencillo para el líder del Este, pero los Wizards ya les habían ganado en su última visita a Detroit el 6 de febrero, hace poco más de un mes. Wizards y Pistons volverán a jugar el jueves, otra vez en Washington.

El partido se le complicó muy pronto a los Pistons. Su estrella y candidato al 'MVP', Cade Cunningham, sufrió una caída tras solo 5 minutos y 20 segundos en pista que le obligó a retirarse a vestuarios.

Minutos después, Detroit informó que la caída le había provocado espasmos musculares en la espalda que le impedían volver al encuentro.

Los Wizards, uno de los peores equipos de la liga y humillados la semana pasada cuando encajaron 83 puntos de Bam Adebayo, no le perdieron la cara al partido casi en ningún momento.

El primer cuarto culminó con empate a 32; los Pistons no tomaron su ventaja definitiva hasta mediados del segundo cuarto, y aun así llegaron al descanso con apenas seis puntos de margen (57-63), muestra de que las cosas no estaban siendo fáciles para Detroit.

Los Pistons fueron dominantes a la salida de vestuarios y amasaron una ventaja de 22 puntos en varios momentos del tercer y el último cuarto, pero los Wizards no se dieron por vencidos y a 4:49 del final habían recortado la ventaja a 11 (104-115).

Pero J.B. Bickerstaff, que no quería sustos ni sorpresas, pidió tiempo muerto y cortó la reacción de los Wizards. 117-130 en el primero de dos asaltos en 48 horas.

Jalen Duren firmó 36 puntos y 12 rebotes. Daniss Jenkins, Tobias Harris, Ronald Holland II, Caris LeVert y Paul Reed también terminaron en dobles dígitos.

Para los Wizards, Bub Carrington firmó 30 puntos, Will Riley 21 y Justin Champagnie 18.

Los dos equipos rozaron el 50 % de acierto en tiros de campo: los Pistons con un 51,1 % (46 de 90) y los Wizards con un 49,4 % (43 de 87). Además los dos equipos estuvieron por encima del 40 % en triples.

Los Pistons (49-19) toman un respiro en el liderato del Este, con cuatro triunfos de margen sobre los Boston Celtics (45-23) y con solo 14 partidos por jugar hasta el final de la temporada regular.

Por su lado, los Wizards (16-52) tienen el segundo peor récord de la liga, solo por delante de los Indiana Pacers (15-53), y ya piensan en sus números para la lotería del 'draft' y en lo que les deparará la próxima temporada.