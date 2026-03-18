Sin Chris Duarte, el Unicaja avanza en la Liga de Campeones de Europa
El canastero dominicano tiene problemas con el gemelo de su pierna izquierda
El Unicaja doblegó al Asisa Joventut en un partido entre equipos españoles con aroma a final europea (86-74), con ambos ya clasificados para cuartos de Liga de Campeones FIBA de baloncesto, y acaba campeón del Grupo K del Top-16, por lo que tendrá ventaja de campo en la eliminatoria al mejor de tres partidos para acceder a las finales.
El equipo malagueño fue superior en el último tramo, aunque llegara debilitado por su plaga de ausencias: el pívot Olek Balcerowski por un virus, el alero dominicano Chris Duarte y el ala-pívot Tyson Pérez, ademas de la baja de larga duración de David Kravish.
La situación de Chris Duarte en el Unicaja Málaga ha generado preocupación reciente debido a molestias en el gemelo de su pierna izquierda. Aunque inicialmente se temía una lesión importante, las pruebas médicas descartaron daño grave, lo que fue un alivio para el equipo; sin embargo, el jugador ha seguido siendo duda en varios partidos y se ha perdido encuentros recientes mientras se recupera completamente. Su ultimo partido fue el 8 de marzo.
Los diecisiete puntos de Tyler Kalinoski, quince de Killian Tillie y catorce de Augustine Rubit, más la actuación coral de su defensa pudieron con los 21 puntos de Jabari Parker, el mejor de los de Badalona en ataque.
Un 0-8 de parcial inicial del Asisa Joventut significaba un primer aviso de lo que esta siendo esta temporada el equipo liderado por Ricky Rubio, que llegaba a Málaga tras ganarle el derbi al FC Barcelona y completando una BCL sobresaliente.
El Unicaja remó, encontró vías a campo abierto y estuvo mucho más acertado para ir remontando hasta el 21-18 con un triple de Tillie, que luego sus compañeros agrandaron hasta cerrar el primer cuarto ganando de cinco puntos (25-20).
Los malagueños marcaban el paso, pero su rival no le dejaba escaparse. Fueron importantes los triples puntuales de Yannick Kraag o Ludde Hakanson, en instantes donde Unicaja amenazaba con irse a un margen para esa obligada victoria por cinco puntos o más para ser campeón de grupo.
El Unicaja ya veía muy de cerca en su retrovisor a la Penya, que encontraba un triple esquinado de Michael Ruzic o una penetración de Parker para igualar e incluso darle la vuelta (41-43) después de que Unicaja pecara con un 0/4 en triples en el último minuto previo al descanso.
Actitud en el juego
Una virtud de este Unicaja, eléctrico y por momentos imparable cuando entra en trance, se vio nada más salir de vestuarios, con un parcial de 9-0 y la firma de Tyler Kalinoski, que anotó dos triples en ráfaga para el 52-43.
El Asisa Joventut, de hambre insaciable y con la calidad de Parker como clavo al que agarrarse, volvía al partido tan pronto como parecía que se había marchado, firmando el 52-52 apenas dos minutos después de aquellos dos triples cajistas.
Un tiro exterior de Hakanson devolvió a los catalanes el mando, y el Martín Carpena empezaba a caldearse por varias decisiones arbitrales en un partido que entró en una dimensión más física y de brega por cada rebote.
Unicaja se fue al último cuarto ganando por una canasta (62-60). Joventut dañaba por dentro, sin Tomic en la rotación -jugó tres minutos-, pero con Birgander acertando; mientras tanto, los de Ibon respondían, pero no encontraban un parcial ganador.
Hasta que apareció a 4:31 del final (74-67), con el ala-pívot cajista Killian Tillie como encargado de encender a la afición local, volcada, saboreando la anunciada victoria gracias un tramo final arrollador de Unicaja