Los Hornets alejan a los Knicks de la segunda plaza; Towns anotó 13 puntos

Los Charlotte Hornets encadenaron este jueves su quinta victoria consecutiva gracias a un 114-103 contra los New York Knicks, que interrumpieron su racha de siete triunfos seguidos y se alejaron de la segunda posición en el Este de la NBA.

Los Knicks son terceros con un balance de 48-26, mientras que los Boston Celtics, segundos, tienen una marca de 46-26 cuando faltan poco más de dos semanas para que concluya la temporada regular.

Los Hornets lanzaron con un 52.6 % de acierto en tiros de campo, liderados por un Kon Knueppel de 26 puntos, once rebotes y ocho asistencias.

LaMelo Ball firmó 22 puntos, Brandon Miller aportó 21 y Coby White sumó 17 saliendo del banquillo para los Hornets, que son octavos en el Este (39-34).

Los Knicks se rindieron pese a los 26 puntos y trece asistencias de Jalen Brunson. El dominicano Karl Anthony Towns aportó trece puntos con cinco de ocho en tiros de campo en 21 minutos.

Los Detroit Pistons están más cerca de la primera plaza en el Este tras su sólido triunfo 129-108 en casa contra los New Orleans Pelicans.

Sin Cade Cunningham, baja por un colapso pulmonar, el pívot Jalen Duren llevó de la mano a los Pistons con 30 puntos, diez rebotes y siete asistencias.

Kevin Huerter metió 22 y Daniss Jenkins aportó 19 para los Pistons, que mandan en el Este con un balance de 53-20.

En el otro partido disputado en el programa reducido de este jueves, los Orlando Magic ganaron 121-117 en casa a los Sacramento Kings con 30 puntos de Paolo Banchero. EFE