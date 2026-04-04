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South Carolina y UCLA jugarán la final del 'March Madness' femenino

El partido final será celebrado el próximo domingo

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    South Carolina y UCLA jugarán la final del March Madness femenino
    Momento de acción del partido entre las South Carolina Gamecocks y las Connecticut Huskies (AFP)

    Las South Carolina Gamecocks y las UCLA Bruins disputarán la final del baloncesto universitario femenino después de eliminar, respectivamente, a las UConn Huskies y las Texas Longhorns este viernes en las semifinales.

    South Carolina derrotó a UConn por 62-48, en la revancha por la final del año pasado, que enfrentó a estos dos mismos equipos con victoria para las Huskies.

    La de este viernes fue la primera derrota del año para UConn, que llegaban invictas (38-0) a la Final Four de Phoenix y como máximas favoritas a revalidar el título de 2025.

    Ta'Niya Latson fue la mejor de South Carolina con 16 puntos y 11 rebotes, mientras que Agot Makeer sumó 14 puntos.

    Detalles destacados del desempeño de los equipos y jugadoras

    Para las Gamecocks, dirigidas por Dawn Staley, la del domingo será su cuarta final desde 2017, con victorias en las tres anteriores (2017, 2022 y 2024).

    • En la otra semifinal, UCLA se impuso a Texas por 51-44 en un duelo marcado por las defensas de ambos equipos.
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    Mientras Texas -que se quedó en 6 puntos en el primer cuarto- hizo un 20 de 65 en tiros de campo (31 %), UCLA incurrió en 23 pérdidas, 14 de ellas robos de las Longhorns.

    Lauren Betts terminó con 16 puntos, 11 rebotes y tres tapones. La pívot de UCLA, de 2,01 metros, nació en la ciudad de Vitoria (País Vasco) cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el Baskonia (entonces TAU Cerámica). EFE

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