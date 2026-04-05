UCLA y Gabriela Jáquez aniquilan a South Carolina en la final del March Madness

El equipo de UCLA celebra su campeonato. ( X / @UCLAWBB )

Las UCLA Bruins levantaron este domingo su primer campeonato universitario desde 1978 tras arrollar a las South Carolina Gamecocks por 79-51 en la final del 'March Madness' femenino, con 21 puntos y 10 rebotes de Gabriela Jáquez.

UCLA, el programa más laureado del baloncesto universitario masculino, nunca había alcanzado la final nacional del torneo femenino de la NCAA desde el inicio de la era moderna en 1982.

El año pasado avanzó por primera vez a las semifinales, en la que cayó ante las UConn Huskies por 85-51, en lo que fue una de las derrotas más abultadas de la historia de las Final Four.

Es por eso que la temporada actual fue de absoluta redención para UCLA. Con una sola derrota en toda la temporada (36-1), avanzaron por el cuadro del 'March Madness' hasta aniquilar a las Texas Longhorns en semifinales y a South Carolina en la final.

Las Bruins no fueron por detrás en el marcador ni una sola vez en toda la Final Four.

En la final de este domingo, al descanso ya dominaban el partido por 36-23. South Carolina, como Texas el viernes, no encontró soluciones durante el descanso y pronto se vio con una desventaja de 20 (46-26), el mayor déficit de las Gamecocks en toda la temporada.

Jáquez en transición puso el 48-26, momento que Dawn Staley pidió tiempo muerto al verse prácticamente perdida la final. South Carolina, campeonas con Staley en 2017, 2022, 2024, venían de caer en la final del año pasado contra las Huskies.

El tramo final del partido fue un mero trámite, hasta el bocinazo final con 79-51.

Jáquez, hermana de Jaime Jáquez Jr., de los Miami Heat, fue la mejor del partido con 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias. Ambos hermanos, aunque nacidos en California, representan a México a nivel de selecciones.

"Terminar así lo es todo. Este era el plan y lo hemos cumplido. La mente es muy poderosa; llevábamos preparándonos para esto desde el 25 de septiembre, cuando tuvimos nuestro primer entrenamiento", afirmó Jáquez al finalizar el partido.

"Sabía que lo íbamos a conseguir. (...) Me había imaginado este momento muchas veces", añadió.

Pese al excelente papel de Jáquez ante South Carolina, el premio a la 'MVP' del torneo se lo llevó su compañera Lauren Betts, con 14 puntos y 11 rebotes hoy en la final.

Betts, pívot de 2,01 metros, nació en la ciudad de Vitoria (País Vasco) cuando su padre, Andrew Betts, militaba en el Baskonia (entonces TAU Cerámica). Betts también jugó en el Real Madrid y el Joventut de Badalona.