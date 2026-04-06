Michigan se corona ante UConn y Yaxel Lendeborg es cuarto dominicano con titulo en NCAA

Yaxel Lendeborg, al centro, celebra junto a otros dos compañeros de los Wolverines de Míchigan. ( X / @MFINALFOUR )

Los Michigan Wolverines se proclamaron este lunes campeones del 'March Madness' de la NCAA tras vencer a los UConn Huskies por 69-63 y el dominicano Yaxel Lendeborg se convirtió en el cuarto dominicano que gana el título del torneo de baloncesto universitario de la NCAA.

Lendeborg registró 13 puntos en 36 minutos de acción mientras jugaba aún algo resentido de su tobillo izquierdo.

Charlie Villanueva, Al Horford y Eloy Vargas son los dominicanos que se coronaron en el prestigioso torneo de baloncesto universitario de los Estados Unidos.

Mientras Aday Mara, quien encestó ocho puntos se convirtió en el primer jugador español en conquistar el torneo universitario estadounidense.

Los Wolverines conquistaron el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024.

UConn saltó a la pista del Lucas Oil Stadium de Indianápolis con la lección aprendida frente a la máquina que había sido Michigan durante todo el torneo. Los Wolverines habían anotado al menos 90 puntos en todos los partidos hacia la final, algo nunca antes visto.

Los Huskies pusieron mucha presión defensiva sobre Michigan. Aday Mara tardó 12 minutos en encestar su primera canasta, lo hizo justo después de poner un gran tapón a Tarris Reed. Hasta entonces, para Michigan solo habían visto canasta dos jugadores, Elliot Cadeau y Morez Johnson.

El puertorriqueño Yaxel Lendeborg, el otro pilar del equipo, tardó casi 14 minutos en encestar, y lo tuvo que hacer desde el tiro libre.

El resultado al descanso era de 33-29 para Michigan tras cerrar el primer tiempo con un parcial favorable de 10-4 en los últimos tres minutos, desgastando la defensa de UConn, el tramo en el que Mara y compañía tomaron el control de la final.

El zaragozano se fue a los vestuarios con 6 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón.

Michigan resiste el último arreón

El mítico Dan Hurley pagó la dura defensa que ordenó a sus hombres teniendo que sentar gran parte del segundo tiempo a tres de sus titulares -Solo Ball, Silas Demary y Tarris Reed- por acumulación de faltas personales.

Michigan aprovechó la ocasión para abrir brecha en el marcador y superar por primera vez la ventaja de diez puntos (48-37), tras un triple de Cadeau, que hoy fue la principal arma ofensiva de los Wolverines con 19 puntos.

Los Wolverines lograron navegar el segundo tiempo manteniendo ese colchón, no del todo cómodo, que permitió a UConn recortar varias veces distancia pero sin llegar a remontar.

A falta de 1:07 para el bocinazo final y con 67-58 en el marcador, aún hubo tiempo para el susto. Dos tiros libres y un triple tras una pérdida de Lendeborg acercaron a UConn hasta el 67-63 con 37 segundos por jugarse.

Los Huskies mandaron a Roddy Gayle a la línea de tiro libre, falló los dos. UConn soñó con otra épica remontada como la de Duke, ADN Huskies, pero el triple de Alex Karaban tampoco entró, Michigan atrapó el rebote y la puerta al título se cerró definitivamente.

Además de los 19 puntos de Cadeau, Lendeborg anotó 13 y Aday Mara terminó con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

Los Wolverines compensaron su nefasto 2 de 15 desde el perímetro con 25 tiros libres de 28 intentos. Además, firmaron 6 robos y 6 tapones.

"Si me dicen que, tirando tan mal y perdiendo en el rebote, aun así íbamos a encontrar la manera de ganar, no sé si me lo habría creído. Pero este equipo ha encontrado la forma durante toda la temporada", afirmó a pie de pista el entrenador de Michigan, Dusty May.

Para UConn, Alex Karaban terminó con 17 puntos, mientras que Tarris Reed encestó 13.