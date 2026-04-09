Joel Embiid es operado de apendicitis y podría decir adiós a la temporada

Joel Embiid fue operado este jueves de apendicitis y podría decir adiós a la temporada en caso de que los Philadelphia 76ers no avancen en los 'playoffs'.

El pívot camerunés fue diagnosticado de apendicitis tras sentirse mal este mismo jueves en Houston, donde los 76ers juegan esta noche contra los Rockets. Embiid fue intervenido en la ciudad texana.

Aunque los 76ers no han ofrecido detalles sobre el tiempo de baja, solo el periodo habitual de reposo tras una apendicectomía suele ser de entre 10 y 14 días.

Los 76ers ocupan la octava plaza de la Conferencia Este (posición de 'play-in') y están inmersos en una pugna con media docena de equipos por las dos últimas plazas de 'playoffs'.

Te puede interesar 76ers enfrentan múltiples lesiones de jugadores clave

Posición de los 76ers en la Conferencia Este

Con solo tres partidos de temporada regular por disputar contra Rockets, Indiana Pacers y Milwaukee Bucks, los 76ers podrían terminar entre la quinta y la décima posición.

La quinta y la sexta plazas les asegurarían al menos una ronda de 'playoffs', mientras que otras cuatro posiciones les obligarían a disputar el 'play-in', con riesgo de eliminación a partido único.

Impacto de la apendicitis de Embiid

El torneo 'play-in' se disputará entre el martes y el viernes de la semana que viene, mientras que la de 'playoffs' comienza el próximo sábado, 18 de abril.

Embiid arrastra en los últimos años una sucesión de problemas físicos, el más grave en una rodilla, que han limitado su continuidad con los 76ers.