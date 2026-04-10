El Barça se complica el 'play in' en Mónaco

El Barcelona y el Mónaco se enfrentaron en un partido de la Euroliga este viernes. ( EFE )

El Barça se complicó el acceso al 'play in' tras perder en la pista de un rival directo, el Mónaco (93-86), este viernes en la penúltima jornada de la Euroliga de baloncesto, en un partido que el conjunto del Principado dominó en la segunda mitad gracias al físico y a la anotación coral.

Pese a contar sólo con ocho jugadores, tras la baja de Nikola Mirotic y el regreso de Daniel Theis, el vigente subcampeón europeo maniató al cuadro catalán, que sobrevivió gracias al acierto exterior y a Kevin Punter (27 puntos), pero extrañó las bajas en la dirección del juego de Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, y acusó los problemas de faltas de Tornike Shengelia en la segunda mitad.

La aparición de Juan Núñez por primera vez este curso después de superar una lesión de rodilla no bastó para enderezar el rumbo de los de Xavi Pascual, que cayeron contra un rival con el que llegaban empatados aunque vuelve a depender de sí mismo para clasificarse para la repesca tras la derrota del Dubai ante el Efes (69-85).

Un desenlace que no se anticipó de inicio. Pascual priorizó los centímetros en un quinteto inusual -Punter, Clyburn, Parra, Shengelia y Vesely-, una apuesta ganadora, pues el Barça arrancó con un 0-8 que le permitió gobernar el primer cuarto (18-26), cerró la pintura, dominó el rebote y trató de correr lo máximo posible.

En el ataque estático, Shengelia fue el faro azulgrana, anotó y repartió juego a Clyburn y Punter, acertados en el tiro exterior. La única laguna barcelonista era la protección del perímetro, que el Mónaco castigaba a base de triples.

Con las rotaciones, el Barça perdió tamaño y el Mónaco mejoró: subió el listón físico y castigó las pérdidas azulgranas con puntos fáciles en transición del explosivo Begarin. Eso y las diabluras de Okoro, imparable en el uno contra uno, forzaron el tiempo muerto de Pascual (29-31, min.15).

Detalles del partido y rendimiento de los jugadores clave

La llamada al orden y el regreso de los veteranos reactivó de inmediato al equipo catalán, que endosó un parcial de 0-8, pero perdió fuelle ante la crecida del Mónaco, impulsado por los triples de Strazel y la anotación interior de Theis (46-44, descanso).

Tras el intermedio, Pascual tuvo que sentar a Shengelia, cargado con cuatro faltas, y Parra ocupó el puesto del georgiano para alimentar desde el poste bajo a los tiradores, el sostén de un Barça tan sobresaliente en el triple (16 de 29) como apurado para contener el físico y la anotación local (65-58, min.28).

La inspiración de Punter y un triple sobre la bocina desde media pista de Brizuella maquillaban las carencias defensivas del Barça al final del tercer cuarto (72-64), un problema que se agravó en el asalto final por el atasco los azulgranas y la facilidad del Mónaco para sumar en tiros libres (29 a 12) y a la carrera (85-75, min.35).

Brizuela lideró un último intento desesperado de reacción, pero el Mónaco respondió a tiempo para confirmar la derrota del Barça (93-86), que se jugará el futuro en la última jornada contra el Bayern Múnich en el Palau Blaugrana.

- Ficha técnica

93. Mónaco (18+28+26+21): Strazel (14), James (16), Blossomgame (13), Diallo (3), Theis (11) -equipo inicial-, Okobo (16), Hayes (13) y Begarin (7).

86. Barça (26+18+23+19): Punter (27), Clyburn (13), Parra (2), Shengelia (6), Vesely (8) -equipo inicial-, Hernangómez (8), Cale (-), Brizuela (13), Núñez (-) y Norris (9).

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Jakub Zamojski (POL) y Anne Panther (ALE). Eliminaron al visitante Shengelia con cinco faltas (min.37).

Incidencias: partido de la penúltima jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en la Salle Gaston Médecin de Mónaco ante unos 5.000 asistentes. EFE

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