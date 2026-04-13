Las españolas Awa Fam e Iyana Martín elegidas número 3 y 7 en el draft de la WNBA

La jugadora española Awa Fam Thiam (d) posa tras ser seleccionada en el tercer lugar por las Seattle Storm en el draft de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA) este lunes, en Nueva York. ( EFE / ANGEL COLMENARES )

Awa Fam fue elegida este lunes en el tercer puesto del draft de la WNBA por las Seattle Storm, convirtiéndose en la española seleccionada en mejor posición de la historia.

La pívot del Valencia Basket, de 19 años, considerada como una de las jugadoras más prometedoras del planeta, partía como una de las favoritas de acuerdo a los expertos en el draft, incluso como potencial número 1.

Finalmente, fue la estadounidense Azzi Fudd, de las UConn Huskies de la NCAA, la primera seleccionada por las Dallas Wings en este draft celebrado en Nueva York.

Fudd toma el relevo de Paige Bueckers en 2025 y Caitlin Clark en 2024.

Awa Fam obtuvo la selección más alta de un español en la historia tanto de la WNBA como de la NBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021 y el quinto puesto de Ricky Rubio en 2009.

Las Storm son una de las franquicias más laureadas de la WNBA con cuatro campeonatos (2004, 2010, 2018 y 2020). En 2025 cayeron en primera ronda de 'playoff'.

Martín, número 7

La española Iyana Martín fue elegida por Portland Fire en la séptima posición del draft.

Martín, base de 20 años del Perfumerías Avenida, se une a su compatriota Awa Fam, elegida por las Seattle Storm en el número 3, en la promoción de 2026 de la WNBA.

Ambas se convirtieron esta noche en las jugadoras españolas con una selección más alta en la historia de la WNBA, superando el 'pick' 15 de Raquel Carrera en 2021.

También fueron las únicas jugadoras del 'Top 10' que no vienen del baloncesto universitario de la NCAA ni nacieron en Estados Unidos.

Martín también se convirtió en la primera selección de la historia de las nuevas Portland Fire, en su retorno a la WNBA, una de las dos franquicias de expansión, junto a Toronto Tempo, que este 2026 debutará en la Liga.