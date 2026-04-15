La Euroliga adopta el modelo NBA al iniciar el reparto de fondos por exceso en gasto de nóminas

Andrés Feliz, Real Madrid, porta el balón en un partido de la Euroliga. ( FUENTE EXTERNA )

La Euroliga de baloncesto ha comenzado a aplicar esta temporada los estándares de equilibrio financiero (Competitive Balance Standards) entre clubes, un nuevo sistema de control económico que estará plenamente en vigor a partir de la campaña 2027-2028, según anunció este miércoles la competición.

Según informó la Euroliga, tras el cierre del periodo de inscripción de jugadores el pasado 25 de febrero, se ha evaluado el cumplimiento de los equipos respecto a los niveles de remuneración establecidos.

Estos niveles incluyen el 'Low Remuneration Level' y el 'Base Remuneration Level', que fijan los umbrales mínimo y de referencia del gasto en plantillas, así como el 'High Remuneration Level' o techo salarial del sistema, que entrará en vigor en la temporada 2027-2028.

El sistema, similar al existente en la NBA para aspirar a un mayor equilibrio deportivo, contempla un mecanismo de compensación económica que redistribuye los importes abonados por los clubes que superan los límites hacia aquellos que se mantienen dentro de los umbrales establecidos.

En esta fase transitoria, las compensaciones están limitadas al 10 % del gasto total en plantilla.

Equipos ajustados

En el plano económico, clubes como Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv, Olympiacos y Panathinaikos deberán efectuar pagos por superar el nivel base, con cantidades que alcanzan hasta los 3.06 millones de euros en el caso del conjunto ateniense.

El total de compensaciones asciende a 5,438,684 euros, que será repartido entre los 15 clubes que cumplen los requisitos, con una asignación de 362,579 euros por entidad.

Además, el LDLC ASVEL Villeurbanne no alcanzó el nivel mínimo de remuneración en dos jornadas de la fase regular, lo que le obliga a distribuir 1,280,924 euros entre sus jugadores y ha sido sancionado con una multa de 25,000 euros y la prohibición temporal de inscribir jugadores y entrenadores hasta regularizar su situación.

La Euroliga señaló que este modelo se encuentra en fase de implantación progresiva y que quedará completamente operativo en la temporada 2027-2028.