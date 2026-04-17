Roma acogerá dos encuentros de baloncesto universitario de la NCAA a finales de año

Acción de un partido de la NCAA ( FUENTE EXTERNA )

Las universidades de Villanova y Notre Dame, en Estados Unidos, disputarán el próximo 1 de noviembre dos partidos oficiales en Roma para abrir la temporada de baloncesto universitario, en un intento por impulsar el deporte colegial en el mercado internacional.

"La Universidad de Villanova y la Universidad de Notre Dame se reunirán en Roma, Italia, en noviembre de 2026 para una celebración única de las misiones y el legado católicos compartidos de ambas instituciones"; informó este viernes en un comunicado la institución de Villanova.

"El evento conjunto contará con una doble jornada de baloncesto masculino y femenino, además de una programación especial que integra lo académico, lo deportivo y la espiritualidad", agregó.

Ambos encuentros tendrán lugar el 1 de noviembre, aunque todavía no hay información acerca del estadio. Primero debutarán los equipos masculinos e inmediatamente después jugarán los femeninos.

Además de los partidos, el evento incluirá una recepción de bienvenida, así como una misa compartida en la Basílica de San Pedro y una audiencia papal programada con el Papa León XIV antes de los partidos.

"Estamos increíblemente honrados de formar parte del 'Eternal City Tip-Off' y de abrir nuestra temporada en Roma", dijo en un comunicado el entrenador del equipo masculino de Notre Dame, Micah Shrewsberry.

Palmarés de cada una

El combinado femenino de Notre Dame ganó dos torneos de la NCAA en 2001 y 2008, mientras que el equipo masculino de Villanova suma tres títulos nacionales (1985, 2016 y 2018).

Este tipo de encuentros fuera de Estados Unidos son cada vez más habituales, con el objetivo de extender la influencia del deporte colegial fuera de sus fronteras. El equipo femenino de Notre Dame inició su temporada 2023-24 en París.

Según medios estadounidenses, se están preparando otros partidos en Croacia y Serbia también en noviembre.