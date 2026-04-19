Andrés Feliz anota 18 en la derrota del Real Madrid en la Liga Endesa

Andrés Feliz anotó 18 puntos en 21 minutos viniendo desde la banca para el conjunto merengue ( FUENTE EXTERNA )

Andrés Feliz terminó con 18 puntos, seis rebotes y dos asistencias en 21 minutos de juego, en la derrota del Real Madrid 95-90 ante el Laguna Tenerife en partido realizado en el Movistar Arena.

De esa manera el conjunto se convirtió en el segundo equipo de la Liga Endesa en ganar en casa del líder gracias a un recital del veterano base brasileño Marcelinho Huertas, máximo anotador del choque con 25 puntos.

No era una salida fácil para los canarios, que llegaban a la casa del líder, un feudo sólo asaltado esta temporada en la competición por el Barça el pasado 4 de enero. Sin embargo, nada es difícil cuando tienes a Huertas de tu lado, un base de 42 años que cada jornada regala dosis puras de baloncesto. Los tinerfeños, que ya asaltaron esta temporada el Palau y el Martín Carpena, también lograron imponer su baloncesto en el recinto blanco.

Tras la alegría por la clasificación a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones FIBA, los aurinegros redondearon su semana grande con un triunfo de prestigio, con el que aprietan aún más la zona de 'play-off' de cara a las últimas jornadas del campeonato liguero.

Las ausencias de Mario Hezonja y Gabriel Deck, ambas por decisión técnica, fueron bien suplidas por el juego exterior blanco, con un gran 3 de 5 desde el triple en los cuatro primeros minutos. De igual manera, Walter Tavares se nutrió de la buena circulación de sus compañeros para finalizar bien en acciones cercanas a la canasta.

Sin efecto Patty Mills al comienzo, los de Txus Vidorreta fueron de menos a más y mejoraron en ataque con la entrada de Gio Shermadini, siempre peligroso en las continuaciones centrales tras bloqueo, 15-13 (min.5).

El georgiano, junto a Doornekamp, impuso más dureza a los tinerfeños que, guiados por Marcelinho Huertas, seis puntos, desarbolaron la defensa local y cerraron el primer acto por delante en el marcador, 21-26.

Un triple de Trey Lyles rompió una mala dinámica blanca al inicio del segundo, que llevó a La Laguna Tenerife a una máxima de 10 puntos con Huertas y Fran Guerra jugando de memoria, 25-35 (min.28).

El Madrid reaccionó con un parcial de 7-0 impulsado por el dominicano Andrés Feliz y mejoró sensaciones con el regreso de Tavares a pista. Por su parte, los aurinegros, pese a la tercera personal de Guerra, siguieron subidos a hombros de Marcelinho y celebraron el primer acierto de Mills desde el perímetro para mantener su ventaja al descanso, 41-45.

Empezaron dormidos los locales en la reanudación. Encadenaron tres pérdidas y encajaron cuatro puntos hasta espabilar con una acción continuada de Tavares. Sin perder el foco, los tinerfeños subieron la máxima del partido a 11, con Huertas llegando a su punto número 16, 46-57 (min.25).

Maledon y Feliz añadieron verticalidad al juego 'merengue' y los de Scariolo, con un colosal Tavares, entraron en modo remontada para reducir diferencias con un parcial de 10-2, (56-59, min.28).

La entrada de Usman Garuba por primera vez en el encuentro proporcionó intensidad atrás al Madrid pero su equipo sufrió para parar a Shermadini y a un Mills que clavó una de las canastas de la noche con un triple lejano, 60-68 (min.30).

Scariolo mantuvo un quinteto pequeño y apostó de nuevo por el juego directo con Maledon y Feliz que, con la inestimable ayuda de Garuba y Procida, pusieron patas arriba el partido y despertaron a las almas del Palacio, 69-70 (min.33).

Tres faltas consecutivas señaladas a Andrés Feliz, dos de ellas en ataque, arrancaron una sonora pitada de la parroquia local, que durante varios tramos del duelo también gritó: "¡Queremos animar en cuartos de final", acordándose de la próxima eliminatoria de Euroliga ante el Hapoel, la cual podría disputarse a puerta cerrada.

Sin Feliz en pista, los canarios dieron galones a Mills, que aprovechó para poner tierra de por medio con otro triple, 69-76. Imparable, el australiano consiguió su décimo séptimo punto para acercar la victoria a los suyos a falta de cuatro minutos para el final, 73-81.

Con todo cuesta arriba, Scariolo recurrió de nuevo al dominicano y el Madrid contestó con un 6-0 de parcial obligando a Vidorreta a parar el partido, 79-81 (min.37).

Sin embargo, era el momento de Marcelinho, que redondeó su excelente actuación con un triple balsámico para poner cinco de renta en los últimos minutos, 81-86.

Ya a la desesperada, Campazzo falló una bandeja clave y el Real Madrid, pese a lucharlo hasta el final, sucumbió ante un recital del base brasileño, 25 puntos y 25 de valoración, el indiscutible 'MVP' de la victoria visitante por 90-95.

- Ficha técnica:

90 - Real Madrid (21+20+19+30): Campazzo (11), Llull (8), Abalde (3), Okeke (3) y Tavares (18) -quinteto inicial-, Lyles (9), Krämer (-), Procida (5), Maledon (6), Garuba (4), Feliz (18) y Len (5).

95 - La Laguna Tenerife (26+19+23+27): Huertas (25), Mills (18), Giedraitis (7), Abromatis (9) y Guerra (-) -quinteto inicial-, Fernández (8), Filtipaldo (-), Scrubb (5), Sastre (3), Shermadini (16), Alderete (-) y Doornekamp (4).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Arnau Padrós y Guillermo Ríos. Señalaron falta técnica al banquillo de La Laguna Tenerife (min.18) y otra al del Real Madrid (min.34). Eliminaron por faltas personales a Trey Lyles y Andrés Feliz, del Real Madrid (min.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 8.207 espectadores. EFE