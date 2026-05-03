Un Hezonja en modo 'MVP' birla al Murcia una victoria histórica del Real Madrid 131-123

En esta imagen de archivo el alero croata del Real Madrid Mario Hezonja (d) supera a Matt Costello, del Valencia Basket, durante el encuentro de la Liga Endesa entre Valencia Basket y Real Madrid, el sábado 25 de abril en el pabellón Roig Arena de Valencia. ( EFE / MIGUEL ÁNGEL POLO )

El Real Madrid, liderado por un estratosférico Mario Hezonja, birló una histórica victoria del UCAM Murcia, 131-123, en un duelo marcado por la calidad anotadora de ambos conjuntos resuelto en la prórroga y que permite a los blancos amarrar el liderato de la Liga Endesa.

En un partido para los anales de la ACB, en el que el Murcia rozó su primera victoria en casa del Madrid, los blancos tuvieron a Hezonja, a su principal héroe de la tarde, con 40 puntos, 11 rebotes y 53 de valoración.

El ritmo fue muy alto desde el inicio. El Madrid contuvo a David DeJulius y confió en la verticalidad de Maledon para sacar dos tempranas personales a Jonah Radebaugh, el mejor defensor exterior murciano, 9-9 (min.5).

Sito Alonso aceleró las rotaciones y los visitantes subieron el nivel de agresividad. Asimismo, aprovecharon una tímida zona 3-2 del Real Madrid para encontrar el primer triple de David DeJulius.

Fueron los mejores momentos del base, con diez puntos, unidos a los seis del ala-pívot Kelan Martin, y el Murcia se marchó por delante al final del primer cuarto en un festival anotador, 25-29 (min.10).

Pese a la insistencia de Garuba en el rebote ofensivo, el Real Madrid no encontraba efectividad desde el 6,75 (3/11) y perdonó las segundas oportunidades. El UCAM lo aprovechó y se fue hasta los diez de distancia con siete puntos de Devontae Cacok y un gran Michael Forrest, 28-38 (min.13).

La ira de Sergio Scariolo en un tiempo muerto hizo reaccionar a los suyos, que volvieron a acercarse gracias a seis puntos consecutivos de Trey Lyles.

Lejos de venirse abajo, los visitantes respondieron gracias a su excelente efectividad anotadora (83% en tiros de dos; 50% en tiros de tres) y desarbolaron a un Madrid con dudas atrás, 44-55 (min.18).

El dúo DeJulius y Martin disparó a los universitarios, que en una oda ofensiva, se fueron por delante al descanso y endosaron la máxima anotación histórica al Real Madrid en su cancha durante una primera parte, 50-63.

Tras la reanudación, el croata Mario Hezonja se puso el traje de MVP y redujo la diferencia con nueve puntos consecutivos, obligando a Sito Alonso a detener la sangría, 61-67 (min.23).

La mejor versión de 'Súper Mario' contagió al Real Madrid, que llegó a colocarse a sólo tres puntos (64-67), mientras que el Murcia lamentaba la pérdida momentánea de Cacok.

Cuando peor pintaba la cosa para los visitantes, Forrest y Jaylen Hand contestaron a base de triple para volver a poner tierra de por medio antes del último acto, 81-92 (min.30).

Los blancos, que dieron entrada a Izan Almansa, se dejaron varios tiros libres por el camino (16/24; 67%) y el UCAM se encomendó a la inspiración de DeJulius y al control del rebote.

Sin embargo, el Madrid, sobrexcitado con un imperial Hezonja, llegó a colocarse a tres puntos a falta de tres minutos, 101-104. La explosión de júbilo del Movistar Arena llegó con el séptimo triple del croata, que dejó el luminoso en 110-111 a falta del último minuto.

En un emocionante intercambio de canastas, DeJulius se dejó un tiro libre en la línea de personal (112-114) y cedió al Madrid la oportunidad de ganar a falta de 7,8 segundos. Los blancos, que no iban por delante en el marcador desde el primer cuarto, empataron con un 2+1 de Hezonja, que también perdonó desde la personal y mandó el duelo a la prórroga.

Ya en la prolongación, los universitarios pagaron caro el paupérrimo porcentaje de Cacok desde el tiro libre (2/11) y los locales siguieron surtiendo balones a un Hezonja, ovacionado por el Palacio y en estado de gracia, que certificó el primer puesto en la ACB antes de encarar los 'playoff' de la Euroliga.

-- Ficha técnica:

131 – Real Madrid (25+25+31+33+17): Maledon (10), Abalde (14), Hezonja (40), Okeke (5), Len (2) -cinco inicial-, Feliz (6), Llull (8), Krämer (5), Procida (4), Lyles (26), Almansa (-) y Garuba (11).

123 – UCAM Murcia (29+34+29+22+9): DeJulius (27), Radebaugh (2), Raieste (-), Kelan Martin (22), Cate (9) -equipo inicial-, Cacok (12), Forrest (21), Sant-Roos (7), Falk (-), Diagne (-), Hands (13) y Nakic (10).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por faltas a Usman Garuba, del Real Madrid.

Incidencias: partido de la jornada 29 de la Liga Endesa disputado en el Movistar Arena de Madrid ante 6.219 espectadores. Se hizo un homenaje al equipo júnior del Real Madrid, reciente campeón de España, antes del duelo.

EFE / Pedro Martín López