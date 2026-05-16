Jean Montero y su MVP de la Euroliga que impacta el índice de puntuación

El exterior dominicano Jean Montero ha sido designado mejor jugador (MVP) de los cuartos de final de la Euroliga tras ser una pieza clave en la victoria del Valencia Basket ante el Panathinaikos, en la serie que les ha enfrentado por una de las cuatro plazas en la 'Final a Cuatro' (Final Foour), en la que dijo que no tienen nada que perder.

En el comunicado con su designación, la Euroliga destacó la histórica remontada del Valencia Basket, que tras perder sus dos primeros encuentros como local, fue capaz de ganar los dos siguientes encuentros en Atenas para volver a lograr el triunfo y definitivo, de nuevo ante su público.

Puntuación destacada

Con un promedio de valoración de 26.8 puntos por partidos, Montero ha sido el jugador con mejor media de los ocho equipos participantes y con sus 18.6 puntos encestados por encuentro el segundo máximo anotador, pero la Euroliga señaló que sus números "solo cuentan una parte de la historia".

El PIR de Jean Montero frente al Panathinaikos Juego Sede Estadísticas destacadas PIR Juego 1 Atenas 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, 1 robo y 7 faltas recibidas 19 Juego 2 Atenas 21 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 1 robo, 4 triples y 4 faltas provocadas 25 Juego 3 Valencia 16 puntos, 3 rebotes, 9 asistencias y 2 robos 21 Juego 4 Valencia 29 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 3 robos y 8 faltas recibidas 45 Juego 5 Valencia 12 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 3 tapones y 9 faltas recibidas 24 Total acumulado: 134 PIR Promedio oficial: 26.8 PIR Fuente: Euroleague Basketball

Montero, de 22 años y que se estrena en la Euroliga, ya fue designado mejor jugador joven de la Euroliga tras la fase regular y fue incluido igualmente en el mejor quinteto de la competición.

"Debemos mantener esta misma mentalidad, no tenemos nada que perder. No hay mucha gente que llegue a una Final Four", señaló el dominicano en declaraciones facilitadas por la Euroliga. "Tenemos que ir allí, disfrutar el ambiente y competir. Si competimos, nos lo pasamos bien y no se nos borra de la cabeza que no tenemos nada que perder creo que podemos ganar cada partido", afirmó.

Así funciona

El promedio de valoración en la Euroliga (conocido en inglés como Performance Index Rating o PIR) es la fórmula estadística oficial que se utiliza para medir el impacto total y la eficiencia de un jugador en un partido.

A diferencia de los puntos anotados, la valoración suma todas las acciones positivas y resta las negativas para obtener un número final.

El promedio se calcula al sumar la valoración de cada partido y dividirla entre el total de juegos disputados.

Por ejemplo, si un jugador termina un partido con:

Positivo (+): 15 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 2 robos, 1 tapón y 3 faltas recibidas = 30 puntos positivos.

Negativo (-): 3 tiros de campo fallados, 1 tiro libre fallado, 2 pérdidas de balón y 2 faltas cometidas = 8 puntos negativos.

Su valoración final del partido será de 22 (30 menos 8).

¿Por qué es tan importante?

Este es el medidor principal de la Euroliga para otorgar los premios de MVP de la jornada, de los Playoffs y de la temporada regular.

El PIR Permite que jugadores que no anotan muchos puntos, pero que defienden, rebotan y asisten muy bien (como los pívots defensivos o los bases organizadores), puedan ser reconocidos como los más valiosos del encuentro.