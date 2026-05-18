Suero gana el Jugador de la Semana en cerrada votación

Gerardo Suero superó a Jonathan Bello en una apretada votación, para quedarse con el premio de Jugador de la Semana de La Súper Liga de la LNB tras su desempeño con los Leones de Santo Domingo entre el 12 y el 17 de mayo.

Suero recibió 20 de 68 votos emitidos por los periodistas que cubren el circuito de primera división, superando a Bello, de los Soles del Este, quien fue favorecido con 18.

Desempeño destacado de Gerardo Suero y Jonathan Bello

El tirador contribuyó a que el equipo capitalino ganara sus dos compromisos de la quinta semana de competición, al promediar 21.5 unidades con 7.5 rebotes y 4.5 asistencias, lanzando para un 50 por ciento de campo y 33 por ciento en lances de tres puntos.

De su lado, Bello sobresalió con 28.5 puntos, 7.5 tableros y 7.0 asistencias, pero sus Soles cayeron en los dos partidos que disputaron.

Andersson García (11 votos), de los Marineros de Puerto Plata, Yeison Colomé (10), de los Cañeros del Este, Charles Brown Jr. (6), de los Gigantes Basketball Club, Malachi Richardson (2), de los Reales de La Vega y Xavier Reyes (1), de los Titanes del Sur, también recibieron votos.

Suero se unió a Andersson García (2 veces), Luismal Ferreiras (Gigantes) y Jordan Hall (Metros de Santiago), dentro del grupo de jugadores que han ganado la distinción del más destacado de la semana en La Súper Liga de la LNB.