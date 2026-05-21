El dominicano Jean Montero, una bendición para el Valencia y 'El Problema' para el resto

Jean Montero fue el MVP de los cuartos de final de la Euroliga ( ARCHIVO/ EFE )

El exterior dominicano Jean Montero, a sus 22 años, se ha confirmado en la temporada de su estreno en la Euroliga como una bendición para el Valencia Basket y 'El Problema' el apodo con el que se le conoce, para sus rivales.

Ahora espera su gran confirmación en la élite europea en la Final a Cuatro de Atenas.

Con contrato renovado el pasado verano con el Valencia Basket hasta 2028, Montero se ha convertido ya en uno de los grandes animadores del mercado de este verano.

De momento, ya ha hecho oídos sordos a los millonarios cantos de sirena de la NCAA. Y todo, antes de la Final a Cuatro de la Euroliga y de la lucha por el título de la Liga Endesa.

El club 'taronja' aspira a retenerlo, pero deberá luchar contra los deseos de algunos de los grandes de la Euroliga y también con el de algunas franquicias de la NBA, una competición que nunca ha ocultado que es su sueño pese a que ninguna franquicia lo eligió en el 'draft' de 2022.

Montero completó ya una sólida fase regular en esta Euroliga, con una media de 14 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias en 23 minutos en la pista, algo que le valió no solo para ser nombrado 'Mejor Estrella Emergente' de la competición sino para ser incluido en el 'mejor quinteto' de la competición, algo muy poco habitual con jugadores con tan poca experiencia.

Valiente y con un punto retador, Montero subió aún un punto más sus prestaciones en la serie de cuartos de final ante el Panathinaikos, en la que ha promediado 18 puntos, cuatro rebotes, seis asistencias y 26 puntos de valoración.

En este caso, no se trata sólo de los números sino del contexto en el que los logró. Tras ganar el equipo griego los dos primeros partidos de la serie en Valencia, el equipo 'taronja' viajó a la complicada pista del Panathinaikos sin margen de error y en un ambiente de mucha crispación.

Actuación impactante

El dominicano ya fue clave para lograr una primera victoria que alimentara la esperanza de los suyos pero su exhibición en el OAKA en el cuarto encuentro, 29 puntos y 45 de valoración, igualó las mejores actuaciones individuales en la historia de los 'playoffs' de la competición.

Montero no rehuyó los 'piques' pero no se descentró, al contrario.

El Panathinaikos se 'obsesionó' con su defensa para el quinto y definitivo encuentro y aunque logró reducir su impacto directo en las estadísticas, al acabar el encuentro, el técnico del Valencia, Pedro Martínez, aseguró que había sido su mejor actuación por la madurez y la calma que había mostrado para asumir esa presión, repartir juego y esperar su momento.

Nacido en Santo Domingo, se formó en el Mauricio Báez de la capital dominicana hasta que en 2019 lo firmó el Gran Canaria para su cantera.

Llegó a debutar con el primer equipo insular pero no acabó de encajar y en la 2021-22 se fue a jugar una liga de jóvenes promesas a Estados Unidos, para después ser cedido al Betis y al Andorra.

En el verano de 2024, el Valencia pagó su traspaso y de la mano del técnico Pedro Martínez se ha convertido en una bendición para el club 'taronja' y en un 'problemón' para el resto.