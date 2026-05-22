Andrés Feliz superó a Jean Montero y lleva al Real Madrid a la final de la Euroliga

El base dominicano del Real Madrid Andrés Feliz (izquierda) se eleva hacia el canasto en un partido de la Euroliga. ( EFE )

Andrés Feliz fue la bujía inspiradora desde el banco para los madridistas, al encestar 15 puntos en 20 minutos para que el Real Madrid venciera 105-90 al Valencia, y los eliminara de las semifinales de la Euroliga.

El armador de la selección nacional dominicana complementó su labor ofensiva con 8 rebotes y 3 asistencias, muy especialmente en la segunda mitad para que el conjunto merengue tomara una ventaja definitiva que los de Valencia no pudieron recortar.

En la acera del frente Jean Montero, no se quedó atrás y demostró las credenciales que lo han convertido en una de las sensaciones del Viejo Continente.

El nativo de Villa Juana fue clave en el ataque de su club con 15 tantos, 9 asistencias de fantasía y 3 robos de balón, con lo que se despidió de la competición con el reconocimiento unánime de los fanáticos y la prensa internacional.

Así fue el partido

El conjunto merengue comenzó adelantándose tras unos primeros minutos frenéticos con cambios constantes de posesión, situándose 8-13 tras cinco minutos igualados.

Los dirigidos por Pedro Martínez se rehicieron, aprovechando las ausencias por lesión de Edy Tavares y Alex Lens y culminando penetraciones que resultaron efectivas gracias a la lectura de la táctica planteada por Scariolo para suplirlo con Usman Garuba.

El alero del Valencia, Kameron Taylor, tomó las riendas en ataque, encontrando la manera de hacer daño al Madrid. Aun así, el equipo más laureado de la competición, con diez trofeos, también respondió, liderado por Mario Hezonja. El primer cuarto concluyó con un ajustado 28-26 a favor del Valencia, que se mostró ligeramente más cómodo en un partido muy equilibrado.

El inicio del segundo cuarto resultó determinante para el equipo blanco, que ajustó su táctica y rápidamente tomó ventaja gracias a un demoledor acierto en los triples, con varios jugadores sumándose al festín anotador. También recuperaron la eficacia desde los tiros libres, después de los fallos cometidos en el primer acto.

El conjunto merengue anotó nada menos que 36 puntos en un solo cuarto, una apuesta ofensiva que funcionó a través de movimientos y transiciones rápidas.

Fue contenida por un Valencia que, pese a haber estado gran parte del juego nueve o diez puntos por debajo, tiró de coraje y lucha para cerrar el segundo cuarto con una desventaja de seis puntos (56-62).

Una primer parte histórica, intensa y de disfrute para el aficionado del baloncesto. Los 118 puntos combinados entre ambos equipos representan la mayor cantidad anotada en una mitad de un partido de la Final a Cuatro en lo que va de siglo.

Con el argentino Facundo Campazzo al mando del Madrid y el dominicano Jean Montero anotando para el Valencia, se fue el encuentro a la segunda parte, que comenzó con el Real Madrid por delante, pero con el marcador aún abierto.

El duelo se ralentizó y los taronjas recortaron distancias poco a poco, aunque un gran Gabriel Deck y un férreo control en los rebotes mantuvieron la ventaja merengue.

Al término del tercer cuarto, el Valencia perdió fuerza y el Madrid supo sacar provecho, llegando al último periodo con una ventaja de trece puntos, la más amplia del partido hasta ese momento gracias al dominico bajo aros, con diez rebotes ofensivos blancos durante esos diez minutos frente a uno solo de su rival.

Al principio del último cuarto, el Real Madrid se quedó sin una de sus pocos pívots sanos, Usman Garuba, uno de los jugadores que se echó el equipo a sus espaldas por las ausencias de Tavares y Lens y que se retiró lesionado con evidentes gestos de dolor.

Consiguió resistir aún así el Real Madrid, aunque llegará al partido decisivo con muchas carencias en la pintura.

La lesión descolocó al equipo blanco y el Valencia supo que debía aprovecharlo. Apretó ante un rival que resistió como pudo los envites de un conjunto 'taronjas' que luchó hasta el final pero no pudo con un Madrid más acertado y que tiró de experiencia y tuvo en los 23 puntos de Mario Hezonja un seguro de vida.