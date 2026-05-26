Karl Anthony Towns: "Es un honor hacer esto con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida"

El dominicano Karl-Anthony Towns celebra junto a sus compañeros la clasificación de los Knicks a las Finales de la NBA. ( FUENTE EXTERNA )

El internacional dominicano Karl-Anthony Towns destacó este lunes que alcanzar las Finales de la NBA con los New York Knicks es un logro especialmente significativo para él, al tratarse del equipo al que ha seguido desde su infancia.

"Es un honor poder hacer esto con el equipo al que crecí apoyando toda mi vida", dijo Towns, que clasificó a las Finales de la NBA en su tercer intento, tras quedarse a las puertas en 2025 con los Knicks y en 2024 con los Minnesota Timberwolves.

Towns, de madre dominicana, nació y se crió en Piscataway (Nueva Jersey), un suburbio de Nueva York.

"Que la palabra 'esperanza' vuelva a la ciudad gracias a nosotros, no voy a mentir, es algo muy emotivo, algo con lo que siempre he soñado. Nunca sabes si algún día se va a hacer realidad", dijo Towns en declaraciones después de la clasificación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-82502-am-9d90fdcc.jpeg Los jugadores de New York Knicks festejan la barrida 4-0 sobre Cleveland en las finales del Este. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-82502-am-2-c1bd5cac.jpeg Los jugadores de New York Knicks celebran tras conquistar el título de la Conferencia Este. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-26-at-82503-am-c2c39c5d.jpeg Karl-Anthony Towns celebra el título junto a su prometida y el trofeo de campeón del Este. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/10bdabac6a18167f9a988f013ead65c5a7c33282w-7f61e77c.jpg Los jugadores de los New York Knicks celebran con el trofeo del campeonato de la Conferencia Este de la NBA tras ganar el cuarto partido de las Finales de la Conferencia Este de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los New York Knicks en Cleveland, Ohio, EE. UU., el 25 de mayo de 2026. (EFE) ‹ >

Destaca el sacrificio del equipo

Los Knicks sellaron con una paliza por 93-130 la barrida por 4-0 a los Cleveland Cavaliers en las finales del Este.

Towns también se refirió a las expectativas que se marcaron los Knicks al inicio de la temporada, en la que todo lo que no fuera alcanzar las Finales de la NBA se consideraba un fracaso.

"Teníamos esas expectativas para nosotros mismos. Sabíamos que este equipo era capaz de lograrlo. Así que lo único que teníamos que hacer era trabajar, seguir creyendo los unos en los otros, seguir sacrificándonos... y eso es lo que hicimos. Por eso estamos aquí", dijo.

Towns ha sido clave para los Knicks en estas finales con 15.8 puntos y 12 rebotes por partido.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/31f3098d245645e68d08aec248246d4753f65f04w-08f29eae.jpg New York Knicks center/forward Karl-Anthony Towns (R) works to the basket against Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell (C) and Cleveland Cavaliers center Jarrett Allen (L) during Game 4 of the NBA East Conference Finals between the Cleveland Cavaliers and the New York Knicks in Cleveland, Ohio, USA, 25 May 2026. (EFE)